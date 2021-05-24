«Дуже смачно». Олена Зеленська та Ляшко продегустували нове меню для школярів (фото)

До розробки нового шкільного меню долучився відомий шеф-кухар Євген Клопотенко

Із 1 вересня 2021 року в українських школах впровадять нове меню для учнів зі 160 страв із більш корисним та збалансованим раціоном. Меню розраховано на чотири тижні. Дітей знайомитимуть, як з традиційними українськими стравами, так і стравами різних кухонь світу.

Сьогодні нове шкільне харчування скуштували міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та перша леді Олена Зеленська.

Очільник МОЗ наголосив, що у новому меню окремо представлені також безглютенові позиції, які для організації харчування дітей з особливими дієтичними потребами на підставі медичної довідки.

«Перше за все хочу сказати, що культура харчування формується з дитинства, тому дуже важливо, щоб і в родині знайшовся час та бажання привити дитині звичку здорового харчування», – написав Ляшко.

Отже, що зміниться у харчуванні українських школярів? Відповідно до нововведень обмежено кількість солі та цукру, жирів в харчових продуктах, що можуть пропонуватись дітям, а також заборонено використання ковбасних виробів, сосисок, рибних консервів. Натомість у шкільному меню має бути більше м'яса, молочних продуктів і фруктів.

До складу робочої групи, яка розробляла типове меню для шкіл, увійшли відомий шеф-кухар Євген Клопотенко, представники Міністерства охорони здоров’я, дієтологи та ендокринологи.

«Також нагадаю, що вже затверджено оновлений санітарний регламент для закладів загальної середньої освіти, нові норми та порядок організації харчування учнів, затверджено нові гігієнічні вимоги до виробництва та обігу харчових продуктів на потужностях в школах та розроблено методичні рекомендації для використання системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних точках (HACCP)», - додав Ляшко.

Нагадаємо, 24 травня відбулась презентація реформування системи шкільного харчування та представлення оновленого меню. Захід пройшов у столичному навчально-виховному комплексі № 209.