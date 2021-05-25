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    Зеленська приготувала шкільний обід та розповіла, що готує президент (відео)

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    Разом із Євгеном Клопотенком Олена&nbsp;Зеленська приготувала кілька страв із оновленого шкільного меню - Зеленська приготувала шкільний обід та розповіла, що готує президент (відео)

    Разом із Євгеном Клопотенком Олена Зеленська приготувала кілька страв із оновленого шкільного меню

    Фото: Олена Зеленська/Facebook

    Перша леді розповіла про улюблену страву Зеленського: «Коли неділя й у нас є час, то він робить гриль на вулиці»

    Перша леді України Олена Зеленська разом із кулінарним експертом Євгеном Клопотенком приготували у прямому ефірі кілька страв із оновленого шкільного меню. Зеленська зазначила, що вперше взяла участь у прямому ефірі «Сніданку з 1+1».

    «П’ять днів на тиждень, майже цілий день, дитина знаходиться не вдома, ми не можемо проконтролювати, що вона їсть, що вона купує у шкільному буфеті. Тому якщо ми хочемо, щоб наша держава, наші люди в майбутньому були здорові і активні, то зараз ми маємо подбати про дітей», – розповіла Зеленська під час приготування.

    У ефірі Зеленська і Клопотенко, який розробив меню для школи, приготували кілька страв, зокрема вегетаріанський закритий пиріг із сочевицею і картоплею і два прості і поживні салати: один – із яйцем, твердим сиром, сирою морквою, куркумою і сметаною та другий – із двома видами капусти: синьою та білою і соусом вінегрет.

    Також перша леді розповіла в інтерв'ю, хто готує зараз у президентській родині і про харчові звички, і розповіла, що може приготувати Володимир Зеленський.

    Олена Зеленська також зізналася, що у них з чоловіком зараз бракує часу на готування їжі. Вони їдять вдома лише зранку та ввечері. Перша леді розповіла, що у них із президентом демократія щодо готування їжі: «Хто перший з'явився на кухні той і головний». Водночас Зеленська зазначила, що наразі президентській родині допомагають готувати спеціальний персонал. Перша леді розповіла про улюблену страву Зеленського: «Коли неділя й у нас є час, то він робить гриль на вулиці».

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    Зеленська приготувала шкільний обід та розповіла, що готує президент (відео)
    Зеленська приготувала шкільний обід та розповіла, що готує президент (відео)
    Зеленська приготувала шкільний обід та розповіла, що готує президент (відео)

    Для прямого ефіру Зеленська одягла білу сукню-рубашку із квітковим принтом.

    Нагадаємо, перебуваючи у статусі першої леді України, Олена Зеленська, мати 16-річної доньки Олександри і восьмирічного сина Кирила, одним із напрямків своєї діяльності обрала реформу шкільного харчування.

    Нагадаємо, 24 травня відбулась презентація реформування системи шкільного харчування та представлення оновленого меню. Захід пройшов у столичному навчально-виховному комплексі № 209. Нове шкільне харчування скуштували міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та перша леді Олена Зеленська.

    Теги: телебачення діти школа харчування Олена Зеленська перша леді
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    Зеленська приготувала шкільний обід та розповіла, що готує президент (відео)