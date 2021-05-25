Зеленська приготувала шкільний обід та розповіла, що готує президент (відео)

Перша леді розповіла про улюблену страву Зеленського: «Коли неділя й у нас є час, то він робить гриль на вулиці»

Перша леді України Олена Зеленська разом із кулінарним експертом Євгеном Клопотенком приготували у прямому ефірі кілька страв із оновленого шкільного меню. Зеленська зазначила, що вперше взяла участь у прямому ефірі «Сніданку з 1+1».

«П’ять днів на тиждень, майже цілий день, дитина знаходиться не вдома, ми не можемо проконтролювати, що вона їсть, що вона купує у шкільному буфеті. Тому якщо ми хочемо, щоб наша держава, наші люди в майбутньому були здорові і активні, то зараз ми маємо подбати про дітей», – розповіла Зеленська під час приготування.

У ефірі Зеленська і Клопотенко, який розробив меню для школи, приготували кілька страв, зокрема вегетаріанський закритий пиріг із сочевицею і картоплею і два прості і поживні салати: один – із яйцем, твердим сиром, сирою морквою, куркумою і сметаною та другий – із двома видами капусти: синьою та білою і соусом вінегрет.

Також перша леді розповіла в інтерв'ю, хто готує зараз у президентській родині і про харчові звички, і розповіла, що може приготувати Володимир Зеленський.

Олена Зеленська також зізналася, що у них з чоловіком зараз бракує часу на готування їжі. Вони їдять вдома лише зранку та ввечері. Перша леді розповіла, що у них із президентом демократія щодо готування їжі: «Хто перший з'явився на кухні той і головний». Водночас Зеленська зазначила, що наразі президентській родині допомагають готувати спеціальний персонал. Перша леді розповіла про улюблену страву Зеленського: «Коли неділя й у нас є час, то він робить гриль на вулиці».

Для прямого ефіру Зеленська одягла білу сукню-рубашку із квітковим принтом.

Нагадаємо, перебуваючи у статусі першої леді України, Олена Зеленська, мати 16-річної доньки Олександри і восьмирічного сина Кирила, одним із напрямків своєї діяльності обрала реформу шкільного харчування.

Нагадаємо, 24 травня відбулась презентація реформування системи шкільного харчування та представлення оновленого меню. Захід пройшов у столичному навчально-виховному комплексі № 209. Нове шкільне харчування скуштували міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко та перша леді Олена Зеленська.