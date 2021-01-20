Сьогодні інавгурація Байдена: всі деталі події

До забезпечення порядку залучили близько 20 тисяч військовослужбовців США

До забезпечення порядку залучили близько 20 тисяч військовослужбовців США

Байден заплакав, коли говорив прощальну промову у рідному штаті Делавері

У США 20 січня відбудеться інавгурація 46-го президента США Джо Байдена. Церемонія, що почнеться після 18:00 за київським часом, відбуватиметься за посилених заходів безпеки. Присягу складе також віцепрезидентка Камала Гарріс, ставши першою жінкою на цій посаді.

За традицією, Байден провів ніч перед інавгурацією в Blair House, офіційному гостьовому будинку президента, напроти Білого дому в центрі Вашингтона. Напередодні інавгурації Байден і Гарріс провели спільний захід із вшанування жертв коронавірусу, який забрав 400 тисяч життів у США.

Байден заплакав, коли говорив прощальну промову у рідному штаті Делавер, перед від'їздом на інавгурацію до Вашингтон.

Як у Вашингтоні готуються до інавгурації

На Національній алеї у Вашингтоні встановили близько 200 тисяч прапорів перед інавгурацією. У такий спосіб хочуть вшанувати померлих під час пандемії коронавірусу, а також тих, хто не зможе бути присутнім на заході особисто.

До забезпечення порядку залучили близько 20 тисяч військовослужбовців Національної гвардії США. Чинний президент Дональд Трамп оголосив у Вашингтоні надзвичайний стан на період до 24 січня, що уповноважує Міністерство внутрішньої безпеки США діяти «для запобігання загрозі катастрофи».

Через побоювання масштабного насильства Служба національних парків США – яка має власний силовий підрозділ, Паркову поліцію, і відповідає, крім власне національних парків, також за низку об’єктів загальнодержавного й меморіального значення – перекрила значні території у Вашингтоні, де розташовані такі об’єкти.

Обмеження стосуються Національного проспекту – паркової зони, що простягається від Капітолію до річки Потомак і на якій зазвичай під час церемоній інавгурації збираються сотні тисяч людей – і ще кількох паркових зон у центрі міста, що мають статус меморіальних і природних парків.

Також перекрита територія навколо Білого дому й один із важливих мостів через річку. Усі ці обмеження протривають до 21 січня.

Обмеження на поїздки

Одне з головних завдань сил Нацгвардії – забезпечити особистим складом десятки КПП в центрі столиці США, зокрема, і на ключових мостах через річку Потомак.

Допуск автотранспорту у зовнішню «зелену зону» 20 січня буде обмежено – пропускати будуть лише тих, хто там живе або працює. Для того, щоб потрапити у головну «червону зону» буде потрібна особлива перепустка. Понад десяток станцій метро будуть закриті.

Через очікуваний приїзд прибічників Дональда Трампа з інших міст, сайт оренди житла Airbnb на кілька днів призупинив приймати заявки на житло у Вашингтоні. Так само зробили і кілька місцевих готельних мереж.

Кілька великих авіакомпаній заборонили перевозити зброю у багажі та склали список учасників безладів 6 січня, яким не продають квитки.

Залізнична компанія Amtrak оголосила про скорочення кількості потягів до столичного регіону та попередила пасажирів, що ті побачать у вагонах та на станціях незвично багато поліцейських.

Джозеф Байден, про якого відомо, що йому подобається подорожувати поїздами, збирався прибути на інавгурацію зі свого дому у Вілмінгтоні, штат Делавер, саме залізницею. Проте у понеділок він змінив плани через міркування безпеки.

Що буде після присяги

Після присяги президент Байден та віцепрезидентка Гарріс перейдуть на східний бік Капітолію, де новий головнокомандувач прийме невеликий військовий парад.

За традицією, після цього кортеж нового президента має проїхати півтори милі (трохи більше як 2,5 км) Пенсильванією-авеню до Білого дому, а обабіч широкої дороги його мають вітати громадяни. Але цього не буде через коронавірус та побоювання інцидентів.

Натомість Джо Байден покладе вінок на Арлінгтонському цвинтарі – найбільшому військовому меморіалі США на іншому березі річки Потомак.

Із ним будуть колишні президенти Барак Обама, Джордж Буш-молодший та Білл Клінтон. Трампа не буде.

В Україні інавгурацію Байдена транслюватиме «Суспільне». Церемонію можна буде подивитися як у прямому етері на телеканалі, так і приєднатися до стриму на сторінках UA: ПЕРШИЙ у соціальних мережах, а також у мобільному додатку suspilne.tv.