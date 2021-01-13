Інавгурація Байдена: охороняти Вашингтон будуть понад 20 тисяч військових

Зараз Капітолій США оточений військами Національної гвардії

В день інавгурації обраного президента Сполучених Штатів Джо Байдена забезпечувати безпеку будуть понад 20 тисяч бойків Національної гвардії. Церемонія відбудеться 20 січня.

Про це повідомляє The Washington Post.

«Я думаю, що десь понад 20 тисяч членів Національної гвардії будуть тут, на площі округу Колумбія», - заявив виконуючий обов'язки начальника поліції округу Колумбія Роберт Дж. Конте III.

При цьому співробітник міністерства оборони США на умовах анонімності повідомив виданню, що посадові особи Пентагону все ще працюють над планами щодо надання додаткової підтримки безпеки в день інавгурації.

За його словами, переговори з міськими та федеральними чиновниками про остаточну кількість бійців Національної гвардії, яка буде відправлена у Вашингтон, все ще знаходяться на умовній стадії.

Видання повідомляє, що на цей час офіційні особи заявляють, що до вихідних у Вашингтоні буде 10 тисяч військових. Сили Національної гвардії в Капітолії і його околицях будуть озброєні, в той час, як інші бійці, як очікується, будуть беззбройними.

Міністерство оборони намагається розробити адекватний план надання допомоги Національній гвардії під час інавгурації і уникнути повторення спроби штурму Капітолія, який відбувся минулого тижня.

Відзначимо, що зараз Капітолій США оточений військами Національної гвардії. Вони розміщені і всередині будівлі. Сотні бійців буквально сплять в коридорах і навіть під бюстом Авраама Лінкольна.

Після заворушень у Вашингтоні, які надихнув Трамп, Республіканська партія та бізнес-еліта США почали обговорювати можливість дострокового усунення президента від влади. За найбільш ймовірним сценарієм, місце глави держави посяде віцепрезидент Майкл Пенс.

Також Трамп заявив, що не прийде на інавгурацію майбутнього президента Джозефа Байдена, яка відбудеться 20 січня. Таким чином Трамп стане четвертим президентом в історії США, який пропустить інавгурацію свого наступника.

Востаннє це сталося в 1869 році, коли президент Ендрю Джонсон, який залишав посаду, відмовився їхати на церемонію в тій самій кареті, що і новообраний президент Улісс Грант.