Інавгурація Байдена відбудеться після поминальної церемонії за жертвами Covid-19

Комітет з інавгурації президента США запросив міста приєднатися до столиці і підсвітити будівлі та продзвонити в церковні дзвони

Комітет з інавгурації президента США оголосив, що напередодні приведення до присяги обраного президента Джо Байдена буде проведена поминальна церемонія за жертвами пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє The Independent.

У заяві комітету йдеться, що 19 січня о 17:30 за східним часом (США) в «момент національної єдності і пам'яті» по всій країні буде увічнена пам'ять про людей, загиблих в результаті Covid-19.

У Вашингтоні, округ Колумбія, відбудеться церемонія поруч з басейном Меморіалу Лінкольна на Національної алеї.

Комітет запросив міста по всіх Сполучених штатах приєднатися до столиці і підсвітити будівлі та продзвонити в церковні дзвони.

«Інавгурація обраного президента Джо Байдена і обраного віце-президента Камали Харріс є початком нового національного шляху. Однак в розпал пандемії – коли так багато американців сумують про втрату сім'ї, друзів і сусідів – важливо, щоб ми вшановували тих, хто помер, міркували про те, що було одним з найскладніших періодів у житті країни, історії, і підтверджувало наше зобов'язання об'єднатися, щоб покласти край пандемії і відновити нашу країну«, – заявила прес-секретар інавгураційного комітету Пили Тобар.

Станом на ранок 31 грудня в США було зареєстровано 19 745 888 підтверджених випадків Covid-19. За даними Johns Hopkins University & Medicine, в цілому офіційно зареєстровані 342 414 смертей від вірусу.

Сама інавгурація відбудеться 20 січня. За попередньою інформацією церемонія буде скромною, причиною чого стала пандемія. За попередньою інформацією на церемонії будуть присутні 117 членів конгресу плюс один запрошений ними гість.

14 грудня Колегія виборників затвердила Джо Байдена новим президентом США. Демократ набрав 302 голоси виборників, а чинний президент Дональд Трамп – 232 голоси. У загальнонаціональному масштабі на виборах 4 листопада Байден також набрав більшість голосів американців.

Інавгурація Джо Байдена відбудеться у Вашингтоні 20 січня 2021 року. За даними ЗМІ, Трамп не буде публічно вітати Байдена з перемогою на виборах.

Вибори президента у США не є прямими через наявність Колегії виборників та завжди проходять першого вівторка листопада. Ця процедура є незмінною з 18 століття та закріплена у Конституції. Президент обирається на посаду на чотири роки і може займати її лише два строки.

Дональд Трамп відмовився публічно визнавати перемогу суперника та заявив про фальсифікації.