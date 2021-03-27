Пішов із життя знаний мовознавець, автор десятків підручників

Іван Ющук присвятив життя боротьбі за українську мову та державу

Помер відомий мовознавець Іван Ющук, на підручниках якого виховувалось не одне покоління українців. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив Михайло Кублій.

«Сьогодні зранку не стало нашого діда. Прожив 88 років, більшу частину життя присвятив наполегливій боротьбі за українську мову і українську Державу», – зазначив Кублій.

Іван Пилипович Ющук – знаний викладач, на підручниках і лекціях якого виховувалось не одне покоління філологів і журналістів. Він є знавцем слов’янських мов, перекладав книжки з сербської, хорватської, македонської, словенської, чеської мов. За радянських часів далеко не всі з них підписував власним прізвищем. Ющук є автором понад 30 підручників з української мови, в тому числі для іноземців.

В останній період науковець викладавав українську мову у Київському міжнародному університеті. В інтерв’ю «Главкому» Ющук розповідав, як мовою нехтують власники телеканалів, що таке мовна цензура і чому її слід запровадити в Україні. Ющук також пояснював, чому викладачі, котрі викладають предмети російською, є диверсантами.

Нагадаємо, що Іван Пилипович Ющук закінчив Львівський державний університет, слов’янське відділення, аспірантуру Інституту літератури ім. Т. Шевченка АН УРСР (сербська література). Член Всесвітньої української координаційної ради, професор Київського міжнародного університету, заслужений діяч науки і техніки України, член Національної спілки письменників України, лауреат премій ім. Бориса Грінченка та Івана Огієнка.

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