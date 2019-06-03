Які речі дозволено брати на відпочинок за кордоном: поради митників



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Особисті речі, незалежно від їхньої ваги або ціни, не оподатковуються митними платежами

У прес-службі Волинської митниці ДФС нагадали українцям, що під час планування відпустки за кордоном речі, які громадяни везуть із собою, не повинні використовуватись ними у підприємницьких цілях і мають у законодавстві визначення: особисті речі для власного споживання.

Так, серед основного до особистих речей, які можна сміливо класти до валізи у кількості, що забезпечує потреби людини на період поїздки, віднесено:

- Товари особистої гігієни та індивідуальні косметичні засоби;

- Одяг, білизна, взуття, що мають суто особистий характер, призначені для користування саме цією людиною і мають ознаки таких, що були у вжитку;

- Особисті прикраси, у тому числі з дорогоцінних металів та каміння, які мають ознаки таких, які уже використовувались;

- Обґрунтована кількість електроніки для використання однією особою (наприклад: телефон, фотоапарат, ноутбук, флеш-карта, переносний радіоприймач чи телевізор, магнітофон, проектор тощо);

- Індивідуальні вироби медичного призначення для забезпечення життєдіяльності людини та контролю за станом її здоров’я (наприклад: тонометр, електронний (але не ртутний) термометр, інсулінові шприци у кількості, співставній з тривалістю поїздки тощо);

- Дитячі або інвалідні візки у кількості, що відповідає кількості дітей або інвалідів, які перетинають кордон;

- Переносні музичні інструменти, але не більше 2 інструментів на особу;

- Індивідуальне письмове та канцелярське приладдя;

- Годинники, але не більше 2 на особу.

- Індивідуальне спортивне спорядження.

В цілому, у віднесенні товарів до особистих речей діє просте правило. Це – товари, що призначені для забезпечення повсякденних потреб конкретної людини, призначені для використання саме цією людиною в адекватних до її фізіологічних потреб обсягах (на період поїздки).

Особисті речі можна переміщати через автомобільні пункти пропуску в обох напрямках, вони пред’являються до митного контролю шляхом учинення дії - вибору смуги руху «зелений коридор» або усно, під час опитування. Особисті речі, незалежно від їхньої ваги або ціни, не оподатковуються митними платежами та звільняються від подання товаросупровідних документів.

Джерело: УНН