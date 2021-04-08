Долар зросте вище 29 грн? Нацбанк розкрив свою курсову політику
Нацбанк нагадав, що реалізовує режим плаваючого курсоутворення
Національний банк України не буде стримувати курс гривні, навіть якщо він буде значно відрізнятися від рівня, який закладений в державному бюджеті та інших планах. Про це сказав в своєму інтерв'ю ZN.UA заступник глави НБУ Юрій Гелетій.
На питання про те, чи буде НБУ допомагати Мінфіну, якщо побачить, що курс в держбюджеті і в обмінних пунктах не збігається, він відповів: «Хочу підкреслити ще раз, що у нас реалізується режим плаваючого курсоутворення, тому значення курсу визначається виключно динамікою попиту і пропозиції іноземної валюти на ринку. Ми не будемо тримати курс на рівні, передбаченому в бюджеті. Саме ринок генерує попит і пропозицію, а отже, і визначає курс».
Гелетій також звернув увагу на курсову сезонність. «Курс – це один з показників, що відображає стан нашої економіки. Нашій економіці властива висока частка аграрного сектора, який носить сезонний характер, відповідно, при таких умовах і курсова динаміка не може не мати окремих ознак сезонності, і це нормально. Це, напевно, не те, від чого потрібно намагатися позбутися. Нам це треба сприймати як даність і з цим жити, працювати », – сказав він.
Як відомо, у держбюджеті на 2021 рік середньорічний курс закладений на рівні 29,1 грн/$.
Нагадаємо, на 8 квітня Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,89 грн/$.
Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз щодо курсу гривні до долара США, розрахований на п'ять років – аж до 2026 року. У порівнянні з минулим прогнозом, опублікованим у жовтні 2020 року, новий прогноз покращено.
Зазначимо, що міжнародні резерви України в березні скоротились на 5%. Скорочення резервів пов’язано зі значними обсягами погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави, що частково були компенсовані валютними надходженнями на користь уряду.
Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом на початку квітня.