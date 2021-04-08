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    Економіка та фінанси

    Долар зросте вище 29 грн? Нацбанк розкрив свою курсову політику

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    Наразі курс коливається близько&nbsp;28 грн/$ - Долар зросте вище 29 грн? Нацбанк розкрив свою курсову політику
    Наразі курс коливається близько 28 грн/$
    Фото з відкритих джерел

    Нацбанк нагадав, що реалізовує режим плаваючого курсоутворення

    Національний банк України не буде стримувати курс гривні, навіть якщо він буде значно відрізнятися від рівня, який закладений в державному бюджеті та інших планах. Про це сказав в своєму інтерв'ю ZN.UA заступник глави НБУ Юрій Гелетій.

    На питання про те, чи буде НБУ допомагати Мінфіну, якщо побачить, що курс в держбюджеті і в обмінних пунктах не збігається, він відповів: «Хочу підкреслити ще раз, що у нас реалізується режим плаваючого курсоутворення, тому значення курсу визначається виключно динамікою попиту і пропозиції іноземної валюти на ринку. Ми не будемо тримати курс на рівні, передбаченому в бюджеті. Саме ринок генерує попит і пропозицію, а отже, і визначає курс».

    Гелетій також звернув увагу на курсову сезонність. «Курс – це один з показників, що відображає стан нашої економіки. Нашій економіці властива висока частка аграрного сектора, який носить сезонний характер, відповідно, при таких умовах і курсова динаміка не може не мати окремих ознак сезонності, і це нормально. Це, напевно, не те, від чого потрібно намагатися позбутися. Нам це треба сприймати як даність і з цим жити, працювати », – сказав він.

    Як відомо, у держбюджеті на 2021 рік середньорічний курс закладений на рівні 29,1 грн/$.

    Нагадаємо, на 8 квітня Національний банк України встановив курс гривні до долара на рівні 27,89 грн/$.

    Міжнародний валютний фонд оприлюднив прогноз щодо курсу гривні до долара США, розрахований на п'ять років – аж до 2026 року. У порівнянні з минулим прогнозом, опублікованим у жовтні 2020 року, новий прогноз покращено.

    Зазначимо, що міжнародні резерви України в березні скоротились на 5%. Скорочення резервів пов’язано зі значними обсягами погашення зовнішніх і внутрішніх зобов'язань держави, що частково були компенсовані валютними надходженнями на користь уряду.

    Раніше фінансисти розповіли, що буде з курсом на початку квітня.

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    Теги: Національний банк курс валют гривня
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