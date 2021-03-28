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    Японці будуть безкоштовно паркувати екоавтомобілі в національних парках

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    Японські водії задоволені нововведеннями щодо стратегії паркування - Японці будуть безкоштовно паркувати екоавтомобілі в національних парках
    Японські водії задоволені нововведеннями щодо стратегії паркування
    Фото з відкритих джерел

    В національних парках стоянки для екоавтомобілів будуть безкоштовними протягом усього робочого дня

    В Японії водіям екологічно чистих автомобілів дозволять безкоштовно паркуватися в низці національних парків.

    Про це інформує NHK.

    Міністерство у справах довкілля Японії ухвалило відповідне рішення в рамках стратегії щодо популяризації транспортних засобів, які не виділяють вуглекислий газ.

    Відомо, що воно набере чинності вже у квітні.

    Безплатне паркування буде доступне для електромобілів і автомобілів на паливних елементах на 16 автостоянках у 10 національних парках і двох національних садах.

    У відомстві уточнили, що в національних парках стоянки для екоавтомобілів будуть безкоштовними протягом усього робочого дня.

    Нагадаємо, що Міністерство економіки України опублікувало список моделей автомобілів, за які необхідно платити податок в розмірі 25 тис. гривень.

    До переліку потрапили автомобілі, вартість яких становить не менше 375 мінімалок, а вік не перевищує 5 років. Як відзначають, якщо податок не заплатити протягом 60 днів, то сума буде рости. Також якщо власники авто заплатили в перші 90 днів, то сума зросте на 10%, після 90 днів 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати.

    Теги: Японія автомобіль парковка
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