Японці будуть безкоштовно паркувати екоавтомобілі в національних парках

В національних парках стоянки для екоавтомобілів будуть безкоштовними протягом усього робочого дня

В Японії водіям екологічно чистих автомобілів дозволять безкоштовно паркуватися в низці національних парків.

Про це інформує NHK.

Міністерство у справах довкілля Японії ухвалило відповідне рішення в рамках стратегії щодо популяризації транспортних засобів, які не виділяють вуглекислий газ.

Відомо, що воно набере чинності вже у квітні.

Безплатне паркування буде доступне для електромобілів і автомобілів на паливних елементах на 16 автостоянках у 10 національних парках і двох національних садах.

У відомстві уточнили, що в національних парках стоянки для екоавтомобілів будуть безкоштовними протягом усього робочого дня.

Нагадаємо, що Міністерство економіки України опублікувало список моделей автомобілів, за які необхідно платити податок в розмірі 25 тис. гривень.

До переліку потрапили автомобілі, вартість яких становить не менше 375 мінімалок, а вік не перевищує 5 років. Як відзначають, якщо податок не заплатити протягом 60 днів, то сума буде рости. Також якщо власники авто заплатили в перші 90 днів, то сума зросте на 10%, після 90 днів – 20%. Крім того, автомобіль або інше майно можуть заарештувати.