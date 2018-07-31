Японія погодилася зменшити запаси плутонію



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Токіо використовує плутоній для роботи чотирьох реакторів

Уряд Японії заявив про наміри зменшити запаси плутонію. При цьому офіційний Токіо не повідомив про те, за який час передбачається реалізувати даний крок і на скільки саме будуть зменшені запаси.

Про це пише Reuters.

На відповідний крок Японія пішла під тиском США і КНР. Всього на кінець 2017 року Токіо володів 47 тоннами плутонію, із яких 21 тонна знаходиться на об’єкті переробки в Великій Британії, а іще 15 тонн в Франції. Даного запасу вистачило б на створення декількох тисяч ядерних боєзарядів.

Як наслідок, запаси плутонію в Японії викликали занепокоєність в КНР та інших азійських країнах. Зі свого боку Вашингтон по суті ув’язав такі кроки Токіо із продовженням угоди щодо співробітництва в сфері мирного атому. Окрім того, в відповідній заяві щодо скорочення кількості радіоактивних матеріалів представники японського уряду наголосили на тому, що і далі будуть дотримуватися принципів МАГАТЕ і Договору про нерозповсюдження зброї масового знищення.

Японія використовує перероблене відпрацьоване ядерне пальне, із якого виділяють плутоній, для подальшої роботи реакторів. На сьогодні 4 із 6 працюючих в країні реакторів використовують пальне, яке є сумішшю урану і плутонію, який виділили до цього із відпрацьованого пального. 4 реактори споживають до 2 тонн такої суміші на рік.