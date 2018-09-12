Путін пропонує Японії підписати мирну угоду



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Сіндзо Абе і Володимир Путін

Сіндзо Абе не відреагував на пропозицію Путіна

У рамках роботи Східного економічного форуму президент РФ Володимир Путін звернувся до японського прем’єра Сіндзо Абе із пропозицією підписати мирну угоду між країнами до кінця 2018 року. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters.

Відповідну заяву він зробив в рамках сесії запитань і відповідей. За словами Путіна сторони могли б піти на такий крок без жодних передумов. Сіндзо Абе не відреагував на цю пропозицію.

Дещо пізніше президент РФ уточнив, що він не жартує, коли мова йде про можливість підписання мирної угоди. На думку Путіна, сторони могли б спочатку підписати мирну угоду, а тоді вирішити всі суперечливі моменти.

Між Москвою і Токіо і на сьогодні не підписана угода, яка формально завершувала б Другу світову війну. Незадовго після заяв Путіна речник уряду Японії в Токіо заявив про те, що японська сторона вимагає повернення Північних територій (4 острови Курильської гряди) для підписання мирного договору. Москва контролює ці території із 1945 року.