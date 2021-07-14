Японія передасть іншим країнам 11 млн доз вакцини AstraZeneca
15 країн отримають вакцину через систему COVAX
Ідеться про вакцину, яка розроблена компанією AstraZeneca і випускається в Японії.
Через систему COVAX її отримають такі країни: Камбоджа, Східний Тимор, Лаос, Мальдіви, Бангладеш, Непал, Шрі-Ланка, Фіджі, Кірибаті, Папуа - Нова Гвінея, Самоа, Соломонові Острови, Тонга, Вануату та Іран.
Мотегі повідомив журналістам, що близько 11 мільйонів доз вакцини буде відправлено в ці країни, як тільки завершаться всі приготування.
Міністр також повідомив про плани уряду вакцинувати японців, які живуть за кордоном і планують на якийсь час повернутися на батьківщину.
Як очікується, ця кампанія проходитиме з 1 серпня до початку січня.
Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.
Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.
Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.
Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.
Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.