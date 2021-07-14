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    Японія передасть іншим країнам 11 млн доз вакцини AstraZeneca

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    Японія передасть 11 мільйонів доз вакцини від коронавірусу 15-ти країнам - Японія передасть іншим країнам 11 млн доз вакцини AstraZeneca
    Японія передасть 11 мільйонів доз вакцини від коронавірусу 15-ти країнам
    Фото з відкритих джерел

    15 країн отримають вакцину через систему COVAX

    Влада Японії вирішила передати 15 країнам загалом 11 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Про це заявив міністр закордонних справ Японії Мотегі Тошіміцу, повідомляє NHK.

    Ідеться про вакцину, яка розроблена компанією AstraZeneca і випускається в Японії.

    Через систему COVAX її отримають такі країни: Камбоджа, Східний Тимор, Лаос, Мальдіви, Бангладеш, Непал, Шрі-Ланка, Фіджі, Кірибаті, Папуа - Нова Гвінея, Самоа, Соломонові Острови, Тонга, Вануату та Іран.

    Мотегі повідомив журналістам, що близько 11 мільйонів доз вакцини буде відправлено в ці країни, як тільки завершаться всі приготування.

    Міністр також повідомив про плани уряду вакцинувати японців, які живуть за кордоном і планують на якийсь час повернутися на батьківщину.

    Як очікується, ця кампанія проходитиме з 1 серпня до початку січня.

    Нагадаємо, 12 липня в Україну доставили ще пів мільйона доз китайської вакцини.

    Також повідомлялося, що Pfizer тепер доступний у центрах вакцинації.

    Водночас, на сьогодні в Києві немає достатньої кількості доз вакцини Pfizer, щоб зробити щеплення всім охочим у центрах масової вакцинації.

    Чернігів став першим містом в Україні, де в центрах масової вакцинації можна отримати дозу препарату Pfizer.

    Кияни масово їдуть до Чернігова, щоб зробити щеплення вакциною Pfizer.

    Теги: міністр Японія щеплення
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    Японія передасть іншим країнам 11 млн доз вакцини AstraZeneca