Японія ввела санкції проти Росії

Повідомляється про припинення видачі віз представникам «республік» Донбасу та заморожування їх капіталів

Японський уряд прийняв рішення запровадити щодо Росії, а також «республік» Донбасу, низку санкцій. Про це повідомив прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда журналістам.

Він закликав Москву повернутися до дипломатичних кроків щодо врегулювання ситуації навколо України, зазначивши, що визнання «незалежності« «ДНР» та «ЛНР» є порушенням суверенітету та територіальної цілісності України.

У зв'язку з цим, сказав прем'єр, «наша країна ухвалила рішення запровадити санкції» , які передбачають, зокрема, припинення видачі віз представникам «республік» « Донбасу та заморожування їх капіталів, заборона на експортно-імпортні відносини з цими «республіками» , а також на розміщення та операції з новим суверенним боргом російського уряду.

«Надалі ми ухвалимо рішення про деталі цих заходів і негайно проведемо необхідні процедури» , – заявив прем'єр, зазначивши, що у разі погіршення ситуації перелік заходів може бути розширений.

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».