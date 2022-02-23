Канада оголосила санкції проти Росії
Трюдо заявив, що санкції «діятимуть доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України»
Канада вводить нові санкції проти Росії через визнання нею псевдореспублік «Л/ДНР». Санкції включають заборону канадцям на будь-які фінансові операції з ОРДЛО. Про це повідомляє CBC з посиланням на прем'єра Канади Джастіна Трюдо.
Крім того, канадцям будуть заборонені операції з суверенним боргом Росії та мати справу з двома підтримуваними державою російськими банками.
Оттава також накладе санкції на членів російського парламенту, які проголосували «за» щодо визнання «ДНР» і «ЛНР».
Трюдо заявив, що санкції «діятимуть доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України».
«Це подальше вторгнення в суверенну державу, і це абсолютно неприйнятно… Нахабні провокації Росії є загрозою безпеці та миру в усьому світі», — сказав Трюдо.
Як відомо, 22 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією «незалежності» фейкових утворень «ДНР» і «ЛНР».
Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти трьох російських чиновників, а також їхніх дітей. Усе – через причетність батьків до «корупційної політики», агресії РФ проти України, визнання «незалежності» «ЛДНР».
22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.
Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.
Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».