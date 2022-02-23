Канада оголосила санкції проти Росії

Трюдо заявив, що Оттава також накладе санкції на членів російського парламенту

Трюдо заявив, що санкції «діятимуть доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України»

Канада вводить нові санкції проти Росії через визнання нею псевдореспублік «Л/ДНР». Санкції включають заборону канадцям на будь-які фінансові операції з ОРДЛО. Про це повідомляє CBC з посиланням на прем'єра Канади Джастіна Трюдо.

Крім того, канадцям будуть заборонені операції з суверенним боргом Росії та мати справу з двома підтримуваними державою російськими банками.

Оттава також накладе санкції на членів російського парламенту, які проголосували «за» щодо визнання «ДНР» і «ЛНР».

Трюдо заявив, що санкції «діятимуть доти, доки не буде відновлено територіальну цілісність України».

«Це подальше вторгнення в суверенну державу, і це абсолютно неприйнятно… Нахабні провокації Росії є загрозою безпеці та миру в усьому світі», — сказав Трюдо.

Як відомо, 22 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією «незалежності» фейкових утворень «ДНР» і «ЛНР».

Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти трьох російських чиновників, а також їхніх дітей. Усе – через причетність батьків до «корупційної політики», агресії РФ проти України, визнання «незалежності» «ЛДНР».

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».