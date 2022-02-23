Кулеба зустрівся з главою Пентагону: говорили про продовження військової допомоги

Сторони обговорили практичні кроки задля захисту України

У ході візиту до Сполучених Штатів Америки, міністр закордонних справ України обговорив подальше практичне зміцнення обороноздатності нашої держави із міністром оборони США Ллойдом Остіном. Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Керівник американського оборонного відомства висловив непохитну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України та запевнив у готовності США до подальшого нарощування військово-технічної співпраці з Україною.

Міністр закордонних справ висловив вдячність США за підтримку України та зміцнення наших Збройних Сил.

Сторони обговорили практичні кроки задля захисту України, зокрема розвитку співпраці у галузях протиповітряної та протиракетної оборони.

Дмитро Кулеба поінформував міністра оборони США щодо формування в Україні територіальної оборони та висловив сподівання на тісну співпрацю задля її розвитку.

Сторони погодили продовження консультацій та контактів на вищому військово-політичному рівні.

Як відомо, 22 лютого президент США Джо Байден підписав указ про запровадження санкцій у зв'язку з визнанням Росією «незалежності» фейкових утворень «ДНР» і «ЛНР».

Міністерство фінансів США офіційно повідомило, що запроваджує санкції проти трьох російських чиновників, а також їхніх дітей. Усе – через причетність батьків до «корупційної політики», агресії РФ проти України, визнання «незалежності» «ЛДНР».

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».