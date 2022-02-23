Канада відправляє до Латвії майже 500 військових

Війська та техніка будуть розгорнуті в рамках військової місії Операція Забезпечення (Operation Reassurance)

Канада відправляє до 460 військовослужбовців Канадських збройних сил, фрегати та морський патрульний літак до Латвії. Про це повідомляє CBC.

Війська та техніка будуть розгорнуті в рамках військової місії Операція Забезпечення (Operation Reassurance).

Вказується, що на цей крок пішли за кілька тижнів після того, як Канада наказала своїм військовим інструкторам залишити Україну та перенесла своє посольство до Львова з Києва на тлі можливого російського вторгнення.

«Ми робимо це, щоб зміцнити нашу відданість НАТО і сприяти миру та безпеці в Європі», – сказав Трюдо.

Раніше повідомлялося, що США перекинуть до країн Балтії та Східної Європи винищувачі F-35 та ударні вертольоти Apache.

22 лютого на тлі ескалації з боку Москви ЄС погодив санкції, які «дуже боляче вдарять по РФ»: у списку – 321 депутат Думи.

Як відомо, Путін оголосив Україні ультиматум. Нагадаємо, Рада федерації РФ дала Путіну право використовувати російські війська за кордоном.

Також Путін заявив про визнання «ЛДНР» в межах Луганської та Донецької областей. При цьому він заявив, що розраховує, що всі спірні питання будуть вирішені в ході переговорів між владою України і ватажками «ЛДНР».