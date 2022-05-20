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    Японія заборонила експорт до Росії ще однієї категорії товарів

    Японія заборонила експорт до РФ 14 категорій високотехнологічних товарів - Японія заборонила експорт до Росії ще однієї категорії товарів
    Японія заборонила експорт до РФ 14 категорій високотехнологічних товарів

    До ввезення на територію Росії також забороняється обладнання для нафтопереробки, виробництва водневого палива

    Японія з 20 травня забороняє експорт до Росії 14 категорій високотехнологічних товарів. До переліку потрапили, зокрема, квантові комп'ютери, 3D-принтери, електронні мікроскопи. Про це йдеться в рішення уряду країни.

    До ввезення на територію Росії також забороняється обладнання для нафтопереробки, виробництва водневого палива, органічних польових транзисторів, органічних сонячних батарей та відновлюваних видів енергії.

    Обмеження також поширюються на експорт атомно-силових мікроскопів, обладнання для виробництва органічних світлодіодів та мікроелектромеханічних схем, матеріалів, що ускладнюють виявлення електромагнітних хвиль, верстатів з металообробки з цифровим програмним управлінням та деталі до них та іншого обладнання.

    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Японія заборонила експорт до Росії ще однієї категорії товарів