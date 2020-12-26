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    Японія закрила кордони для громадян всіх країн

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    <p style="margin-bottom: 0cm; line-height: 100%;">Рішення про закриття кордонів ухвалене через виявлення нового штаму коронавірусу</p> - Японія закрила кордони для громадян всіх країн

    Рішення про закриття кордонів ухвалене через виявлення нового штаму коронавірусу

    Фото: Bloomberg

    Рішення про заборону вʼїзду для іноземців вступає в дію 28 грудня

    3 28 грудня Японія повністю закриває кордони для відвідувачів з усіх інших країн світу. Як повідомляє Nikkei, до кінця січня перетинати кордони держави зможуть лише громадяни Японії та іноземці зі статусом японських резидентів.

    Уряд вирішив закрити кордони у зв'язку зі зростанням захворюваності на коронавірус – протягом останніх трьох днів добовий приріст не опускається нижче від 3 тис, а 25 грудня було підтверджено понад 3,7 тис нових випадків, що є абсолютним максимумом з часу від початку пандемії.

    Крім того, у країні підтвердили як мінімум п'ять випадків зараження новий штамом коронавірусу, який у середині грудня виявили у Великобританії.

    Спалах коронавірусної інфекції виник наприкінці 2019 року в Китаї. 11 березня 2020 року Всесвітня організація охорони здоров'я оголосила поширення коронавірусу пандемією. Від початку пандемії в Японії коронавірусом заразилося понад 218 тис. осіб, із них більше ніж 3 тис. померли.

    Про виявлення нового типу коронавірусу, через який темпи поширення захворювання в деяких регіонах Великобританії різко зросли, 15 грудня повідомив міністр охорони здоров'я Сполученого Королівства Метт Генкок. До того моменту у країні підтвердили понад 1 тис. випадків зараження новим видом вірусу в 60 районах країни.

    Через поширення «англійського» штаму коронавірусу влада Ізраїлю прийняла рішення про віднесення всіх інших країн світу до «червоної зони».

    Теги: Японія іноземці коронавірус
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