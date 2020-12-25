США вимагатимуть негативний тест на коронавірус від тих, хто прилітає з Британії

Пасажири в аеропортах показуватимуть свій тест на коронавірус

Люди повинні будуть пред'явити тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до вильоту

Влада США вирішила зобов’язати всіх приїжджих з Великої Британії пред’являти негативний тест на коронавірус після виявлення нового штаму Covid-19.

Про це пише Укрінформ, посилаючись на CNBC.

За даними Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) відповідний указ, який сьогодні повинен підписати президент Дональд Трамп, набере чинності у понеділок.

Люди повинні будуть пред’явити негативний тест на коронавірус, який буде зроблений не пізніше ніж за 72 години до вильоту. Пасажири показуватимуть авіакомпаніям свій ПЦР-тест або тест на антиген.

Сам авіаперевізник також повинен буде підтвердити, що пасажири здали негативний тест на Covid-19.

Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене після того, як у Британії виявили новий штам коронавірусу, який ще швидше заражає.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

Згодом новий штам коронавірусу виявили в Ізраїлі і Малайзії.

ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.