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    У світі

    США вимагатимуть негативний тест на коронавірус від тих, хто прилітає з Британії

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    Пасажири в аеропортах показуватимуть свій тест на коронавірус - США вимагатимуть негативний тест на коронавірус від тих, хто прилітає з Британії
    Пасажири в аеропортах показуватимуть свій тест на коронавірус
    Фото з відкритих джерел

    Люди повинні будуть пред'явити тест, зроблений не пізніше ніж за 72 години до вильоту

    Влада США вирішила зобов’язати всіх приїжджих з Великої Британії пред’являти негативний тест на коронавірус після виявлення нового штаму Covid-19.

    Про це пише Укрінформ, посилаючись на CNBC.

    За даними Центру з контролю та профілактики захворювань у США (CDC) відповідний указ, який сьогодні повинен підписати президент Дональд Трамп, набере чинності у понеділок.

    Люди повинні будуть пред’явити негативний тест на коронавірус, який буде зроблений не пізніше ніж за 72 години до вильоту. Пасажири показуватимуть авіакомпаніям свій ПЦР-тест або тест на антиген.

    Сам авіаперевізник також повинен буде підтвердити, що пасажири здали негативний тест на Covid-19.

    Зазначається, що відповідне рішення було ухвалене після того, як у Британії виявили новий штам коронавірусу, який ще швидше заражає.

    Нагадаємо, прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон заявив, що у країні підтверджено новий генетично мутований варіант коронавірусу, який може бути на 70% заразнішим.

    Згодом новий штам коронавірусу виявили в Ізраїлі і Малайзії. 

    ВООЗ назвала ймовірну причину появи нового штаму коронавірусу.

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    Теги: США Велика Британія коронавірус
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