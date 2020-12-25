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    У світі

    Туреччина вимагатиме при в'їзді негативний тест на коронавірус

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    <p>Туреччина посилила правила в'їзду через Covid-19</p> - Туреччина вимагатиме при в'їзді негативний тест на коронавірус

    Туреччина посилила правила в'їзду через Covid-19

    Фото: DW

    Тест має бути зроблено не пізніше ніж за 72 години на момент пред'явлення

    Влада Туреччини зобов'язала з 28 грудня авіапасажирів, які прибувають в країну, надавати негативний ПЛР-тест на коронавірус Covid-19.

    Про це в п'ятницю заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

    «Кожен, хто прибуває з-за кордону, з 28 грудня літаком, а з 30 грудня – літаком або наземним транспортом, зобов'язаний мати негативний тест на коронавірус», – написав міністр у Twitter.

     Тест має бути зроблено не пізніше ніж за 72 години на момент пред'явлення, додав турецький урядовець. В іншому разі, запевнив Коджа, мандрівники не матимуть права в'їхати в країну.

    За даними турецької влади, впродовж 11 місяців поточного року Туреччину відвідало близько 14,5 мільйона іноземних туристів. На першому місці серед іноземних туристів виявилися Росія – понад два мільйони відвідувачів, далі йдуть Болгарія, Німеччина, Україна та Великобританія.

    Всього за час пандемії Covid-19 у Туреччині підтверджено понад 2,1 мільйона випадків зараження коронавірусом, померли близько 19,4 тисячі людей, у яких зафіксували інфікування.

    До слова, у турецьких готелях заборонили новорічні вечірки.

    Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про запровадження на Новий рік комендантської години. Ресторани і кафе не працюватимуть, крім обслуговування на вино.

    Зараз у країні діє повна заборона на вихід з дому у вихідні (з 21:00 п’ятниці до 05:00 понеділка) та у будні в такий самий час.

    Теги: Туреччина здоров'я міністр медицина туризм коронавірус
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