Туреччина вимагатиме при в'їзді негативний тест на коронавірус

Тест має бути зроблено не пізніше ніж за 72 години на момент пред'явлення

Влада Туреччини зобов'язала з 28 грудня авіапасажирів, які прибувають в країну, надавати негативний ПЛР-тест на коронавірус Covid-19.

Про це в п'ятницю заявив міністр охорони здоров'я Туреччини Фахреттін Коджа.

«Кожен, хто прибуває з-за кордону, з 28 грудня літаком, а з 30 грудня – літаком або наземним транспортом, зобов'язаний мати негативний тест на коронавірус», – написав міністр у Twitter.

Тест має бути зроблено не пізніше ніж за 72 години на момент пред'явлення, додав турецький урядовець. В іншому разі, запевнив Коджа, мандрівники не матимуть права в'їхати в країну.

Yurtdışı tedbirleri artırıyoruz. 28 Aralıktan itibaren yurtdışından ülkemize hava yoluyla, 30 Aralıktan itibaren kara yoluyla gelen her yolcunun, SON 72 SAAT İçinde yapılmış NEGATIF PCR TEST SONUCU İBRAZ ETMESİ zorunlu olacak. Aksi durumda ülkeye girişlerine izin verilmeyecektir. pic.twitter.com/NZGbnK7AWA — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) December 25, 2020

За даними турецької влади, впродовж 11 місяців поточного року Туреччину відвідало близько 14,5 мільйона іноземних туристів. На першому місці серед іноземних туристів виявилися Росія – понад два мільйони відвідувачів, далі йдуть Болгарія, Німеччина, Україна та Великобританія.

Всього за час пандемії Covid-19 у Туреччині підтверджено понад 2,1 мільйона випадків зараження коронавірусом, померли близько 19,4 тисячі людей, у яких зафіксували інфікування.

До слова, у турецьких готелях заборонили новорічні вечірки.

Раніше президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган оголосив про запровадження на Новий рік комендантської години. Ресторани і кафе не працюватимуть, крім обслуговування на вино.

Зараз у країні діє повна заборона на вихід з дому у вихідні (з 21:00 п’ятниці до 05:00 понеділка) та у будні в такий самий час.