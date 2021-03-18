Біля Південного від кулі російських найманців загинув захисник України

Окупанти відкрили прицільний вогонь з артилерійського озброєння та автоматичної зброї

Сьогодні біля населеного пункту Південне у зоні проведення Операції Об’єднаних сил у результаті ворожого обстрілу загинув український військовослужбовець. Про це повідомляє оперативно-тактичне угруповання «Північ» у Facebook.

«Сьогодні, 18 березня, збройні формування Російської Федерації вкотре порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників з артилерійського озброєння та автоматичної зброї неподалік населеного пункту Південне... В результаті ворожого обстрілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав вогнепальне кульове поранення. Воїну оперативно надали першу медичну допомогу, та на жаль врятувати життя не вдалося», - сказано у повідомленні.

На обстріл російсько-окупаційних військ українські захисники відкрили вогонь у відповідь.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника.

Також повідомлялося, що станом на 18 березня на лінії розмежування на Донбасі з 8:00 до 16:00 функціонують усі контрольні пункти в'їзду-виїзду, але фактичний пропуск здійснюється лише на одному КПВВ – «Станиця Луганська».

До слова, у заяві з нагоди сьомих роковин окупації Криму Росією міністри закордонних справ країн G7 назвали Росія стороною конфлікту на сході України, а не посередником.