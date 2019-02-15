Юлія Тимошенко бере участь у Мюнхенській безпековій конференції



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Лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко Фото: Станіслав Груздєв, Главком

Планується, що Юлія Тимошенко візьме участь в заходах під час конференції та проведе низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами, європейськими посадовцями та політиками

15-16 лютого лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко та заступник голови партії, голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря беруть участь у щорічній Мюнхенській безпековій конференції, яка проходить у місті Мюнхен (Німеччина). Про це йдеться у повідомленні на сайті «Батьківщини».