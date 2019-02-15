Юлія Тимошенко бере участь у Мюнхенській безпековій конференції
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Планується, що Юлія Тимошенко візьме участь в заходах під час конференції та проведе низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами, європейськими посадовцями та політиками
15-16 лютого лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко та заступник голови партії, голова комітету ВРУ з прав людини Григорій Немиря беруть участь у щорічній Мюнхенській безпековій конференції, яка проходить у місті Мюнхен (Німеччина). Про це йдеться у повідомленні на сайті «Батьківщини».
Планується, що Юлія Тимошенко візьме участь в заходах під час конференції та проведе низку двосторонніх зустрічей зі світовими лідерами, європейськими посадовцями та політиками.
Мюнхенська безпекова конференція є найпрестижнішою унікальною платформою у світі для міжнародної еліти у сфері безпекової політики. Вона проводиться щорічно з 1963 року.
У конференції братимуть участь понад 600 високопоставлених гостей, включаючи президентів, прем‘єр-міністрів, міністрів закордонних справ та міністрів оборони багатьох країн світу, представників міжнародних організацій, світових політиків та експертів.
Як повідомляв «Главком», у Мюнхені розпочалася конференція з безпеки, яка триватиме три дні. У рамках конференції-2019, зокрема, будуть обговорюватися питання контролю над озброєннями і регіональні конфлікти.