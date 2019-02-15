У Мюнхені розпочалася конференція з безпеки



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На конференції, зокрема, будуть обговорюватися питання контролю над озброєннями і регіональні конфлікти, - Ішингер

Конференція з безпеки буде тривати три дні

Голова конференції з безпеки Вольфганг Ішингер офіційно відкрив 55-у щорічну Мюнхенську конференцію з безпеки.

За його словами, в рамках конференції-2019, зокрема, будуть обговорюватися питання контролю над озброєннями і регіональні конфлікти.

«Я з нетерпінням чекаю вихідних, повних важливих дебатів. Всі проблеми безпеки, з якими ми стикаємося в ці вихідні - від регіональних конфліктів і гонок озброєнь до зміни клімату або транснаціональної організованої злочинності - створені людиною», - написав він у Twitter.

Як повідомлялося, згідно з програмою конференції, сьогодні, 15 лютого 2019 року, очікується виступ голови конференції Вольфганга Ішингера, міністра оборони Німеччини Урсули фон дер Лейен, міністра закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріана, глави МЗС Польщі Яцека Чапутовіча, міністра закордонних справ Канади Христі Фріланд, американського сенатора Ліндсі Грема, генсека НАТО Єнса Столтенберга, глави МЗС Німеччини Хайко Мааса, верховного представника ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріки Могеріні, директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Крістін Лагард і тимчасового глави Світового банку Крісталіни Георгієвої.

Генсекретар НАТО Єнс Столтенберг в рамках Мюнхенської конференції з безпеки 2019 проведе зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель, віце-президентом США Майком Пенсом, президентом України Петром Порошенко, президентом Афганістану Ашрафом Гані і міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим.