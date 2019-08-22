  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Южно-Українська АЕС потрапила у скандал через майнінг криптовалют

    • Розсилка
    <p>Южно-Українська АЕС</p> - Южно-Українська АЕС потрапила у скандал через майнінг криптовалют

    Южно-Українська АЕС

    На АЕС заперечують, що був допущений витік даних про фізичний захист атомної станції

    У Миколаївській області посадові особи Южно-Української атомної електростанції займалися майнінгом криптовалюти прямо на режимному об'єкті.

    Про це йдеться у постанові Центрального райсуду Миколаєва, який розглядав клопотання про вилучення відповідного обладнання.

    Зазначається, що для видобутку криптовалюти працівники АЕС використовували комп’ютерну техніку з підключенням до інтернету, яку несанкціоновано розмістили у приміщенні станції.

    При цьому повідомляється, що їхні дії призвели до розголошення інформації щодо фізичного захисту, що становлять державну таємницю, пише Новое Время.

    У свою чергу пресслужба АЕС повідомила, що на підприємстві було проведено санкціонований обшук, в результаті якого виявлено, що в одному зі складських приміщень, в якому зберігаються запасні частини для допоміжного обладнання, працівником АЕС розміщено власне комп’ютерне обладнання, яке використовувалось для «майнінгу» криптовалюти.

    «Доступ до цього складського приміщення був тільки у матеріально-відповідальної особи, і саме ця особа облаштувала так звану «ферму для майнінгу». Особисте комп’ютерне обладнання, яке належало працівникові, вилучене в ході обшуку. Проведеним внутрішнім розслідуванням встановлено, що вилучене обладнання не мало фізичного підключення до локальної обчислювальної мережі ВП ЮУ АЕС,  тому поширена в деяких ЗМІ інформація про ризик витоку даних про фізичний захист атомної станції не має під собою ніякого підґрунтя», - заявили на підприємстві.

    Джерело: Новое Время

    Читайте також
    СБУ суд кримінал Миколаївщина арешт АЕС розслідування криптовалюта
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ