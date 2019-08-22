Южно-Українська АЕС потрапила у скандал через майнінг криптовалют



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Южно-Українська АЕС

На АЕС заперечують, що був допущений витік даних про фізичний захист атомної станції

У Миколаївській області посадові особи Южно-Української атомної електростанції займалися майнінгом криптовалюти прямо на режимному об'єкті.

Про це йдеться у постанові Центрального райсуду Миколаєва, який розглядав клопотання про вилучення відповідного обладнання.

Зазначається, що для видобутку криптовалюти працівники АЕС використовували комп’ютерну техніку з підключенням до інтернету, яку несанкціоновано розмістили у приміщенні станції.

При цьому повідомляється, що їхні дії призвели до розголошення інформації щодо фізичного захисту, що становлять державну таємницю, пише Новое Время.

У свою чергу пресслужба АЕС повідомила, що на підприємстві було проведено санкціонований обшук, в результаті якого виявлено, що в одному зі складських приміщень, в якому зберігаються запасні частини для допоміжного обладнання, працівником АЕС розміщено власне комп’ютерне обладнання, яке використовувалось для «майнінгу» криптовалюти.

«Доступ до цього складського приміщення був тільки у матеріально-відповідальної особи, і саме ця особа облаштувала так звану «ферму для майнінгу». Особисте комп’ютерне обладнання, яке належало працівникові, вилучене в ході обшуку. Проведеним внутрішнім розслідуванням встановлено, що вилучене обладнання не мало фізичного підключення до локальної обчислювальної мережі ВП ЮУ АЕС, тому поширена в деяких ЗМІ інформація про ризик витоку даних про фізичний захист атомної станції не має під собою ніякого підґрунтя», - заявили на підприємстві.

Джерело: Новое Время