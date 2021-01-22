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    З 1 лютого Грузія відновлює регулярне авіасполучення

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    <p>Наразі триває обговорення про те, як полегшити режим вʼїзду для іноземних туристів</p> - З 1 лютого Грузія відновлює регулярне авіасполучення

    Наразі триває обговорення про те, як полегшити режим вʼїзду для іноземних туристів

    Фото з відкритих джерел

    Всі авіакомпанії країни відновлять свою роботу

    Грузія з 1 лютого повністю скасовують обмеження на міжнародне регулярне авіасполучення. Про це заявили у Міністерстві економіки країни, повідомляють «Новости Грузии».

    «Це означає, що всі авіакомпанії, які працюють у Грузії, а також нові авіакомпанії, що хочуть увійти на грузинський ринок, зможуть спланувати регулярні польоти і виконувати їх з певною частотою», – пояснила глава відомства Натія Турнава.

    Наразі триває обговорення про те, як полегшити режим вʼїзду для іноземних туристів.

    «Ми враховуємо той факт, що у світі поступово набирає темп вакцинація, у тому числі у таких країнах, які більш привабливі для нас з точки зору туризму, таких як Ізраїль, країни Перської затоки і, звичайно ж, країни ЄС. Ми розраховуємо, що у найближчий період, протягом весняного сезону, ми зможемо безпечно приймати більшу кількість туристів», – підсумувала Турнава.

    Громадяни яких саме країн зможуть знову вʼїжджати в країну, як і до карантину, у міністерстві не називають.

    Нагадаємо, що у грудні Грузія заборонила регулярне авіасполучення до 31 січня.

    Теги: ЄС Грузія авіаперевезення вакцинація
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