З 1 лютого Грузія відновлює регулярне авіасполучення

Наразі триває обговорення про те, як полегшити режим вʼїзду для іноземних туристів

Всі авіакомпанії країни відновлять свою роботу

Грузія з 1 лютого повністю скасовують обмеження на міжнародне регулярне авіасполучення. Про це заявили у Міністерстві економіки країни, повідомляють «Новости Грузии».

«Це означає, що всі авіакомпанії, які працюють у Грузії, а також нові авіакомпанії, що хочуть увійти на грузинський ринок, зможуть спланувати регулярні польоти і виконувати їх з певною частотою», – пояснила глава відомства Натія Турнава.

Наразі триває обговорення про те, як полегшити режим вʼїзду для іноземних туристів.

«Ми враховуємо той факт, що у світі поступово набирає темп вакцинація, у тому числі у таких країнах, які більш привабливі для нас з точки зору туризму, таких як Ізраїль, країни Перської затоки і, звичайно ж, країни ЄС. Ми розраховуємо, що у найближчий період, протягом весняного сезону, ми зможемо безпечно приймати більшу кількість туристів», – підсумувала Турнава.

Громадяни яких саме країн зможуть знову вʼїжджати в країну, як і до карантину, у міністерстві не називають.

Нагадаємо, що у грудні Грузія заборонила регулярне авіасполучення до 31 січня.