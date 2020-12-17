Грузія заборонила регулярне авіасполучення до 31 січня

Ці обмеження не стосуються низки міжнародних напрямків

Грузія продовжила обмеження на регулярне міжнародне авіасполучення до 31 січня 2021 року. Про це йдеться у повідомленні на сайті Агентства цивільної авіації Грузії.

Згідно з повідомленням, обмеження на регулярне міжнародне повітряне сполучення продовжені і будуть діяти до 31 січня 2020 року включно.

При цьому обмеження не поширюється на рейси з Тбілісі до Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшави, Афін, Амстердаму, Відня, Берліна та Мілана. Обмеження також не поширюються на регулярні рейси з Кутаїсі до Риги, Катовіце, Вільнюса та Дортмунда.

Нагадаємо, що SkyUp виконає спецрейси із Тбілісі, Ташкента та Баку.

Міжнародні авіалінії України з 12 жовтня заборонили людям у респіраторах із клапаном видиху заходити на борт літака, бо на ньому виділяється матеріал, який може викликати інфекційні хвороби.

Також зазначимо, що SkyUp виконає п'ять новорічних спецрейсів в Європу. У грудні і січні SkyUp виконає спецрейси з Києва до Чехії – Пардубіце і Прагу, а зі Львова полетить у Неаполь, Прагу і Париж.

Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна.

У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер. Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період.