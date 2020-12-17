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    У світі

    Грузія заборонила регулярне авіасполучення до 31 січня

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    Обмеження на регулярне міжнародне повітряне сполучення продовжені&nbsp; - Грузія заборонила регулярне авіасполучення до 31 січня
    Обмеження на регулярне міжнародне повітряне сполучення продовжені 
    Фото з відкритих джерел

    Ці обмеження не стосуються низки міжнародних напрямків

    Грузія продовжила обмеження на регулярне міжнародне авіасполучення до 31 січня 2021 року. Про це йдеться у повідомленні на сайті Агентства цивільної авіації Грузії.

    Згідно з повідомленням, обмеження на регулярне міжнародне повітряне сполучення продовжені і будуть діяти до 31 січня 2020 року включно.

    При цьому обмеження не поширюється на рейси з Тбілісі до Мюнхена, Парижа, Риги, Дохи, Варшави, Афін, Амстердаму, Відня, Берліна та Мілана. Обмеження також не поширюються на регулярні рейси з Кутаїсі до Риги, Катовіце, Вільнюса та Дортмунда.

    Нагадаємо, що SkyUp виконає спецрейси із Тбілісі, Ташкента та Баку.

    Міжнародні авіалінії України з 12 жовтня заборонили людям у респіраторах із клапаном видиху заходити на борт літака, бо на ньому виділяється матеріал, який може викликати інфекційні хвороби.

    Також зазначимо, що SkyUp виконає п'ять новорічних спецрейсів в ЄвропуУ грудні і січні SkyUp виконає спецрейси з Києва до Чехії – Пардубіце і Прагу, а зі Львова полетить у Неаполь, Прагу і Париж.

    Напередодні SkyUp анонсував польоти з Києва до Берліна

    У жовтні стало відомо, що SkyUp запустить рейси із Запоріжжя в Батумі, Ларнаку і Прагу.

    Нагадаємо, що до нового року в Україні з'явиться новий лоукостер.  Перші рейси Bees запустить в Єгипет і почне роботу як чартерний перевізник. Повноцінний старт і початок виконання регулярних лоукост-рейсів компанія планує на квітень 2021 року. Зараз перевізник розробляє програму польотів на літній період. 

    Теги: Грузія авіаперевезення карантин авіарейс коронавірус
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