«З Днем народження, євро!» Голова Євроради зробив заяву з нагоди 20-річчя європейської валюти

Шарль Мішель закликав до зміцнення економічного і валютного союзу в рамках ЄС

З нагоди 20-річчя європейської валюти євро, яке відзначається у 2022 році, голова Європейської Ради Шарль Мішель записав спеціальну заяву і розмістив її на своїй сторінці у Facebook.

Мішель закликав до зміцнення економічного і фінансового союзу в рамках Євросоюзу. «Якщо ми хочемо просувати наші європейські цінності, якщо ми хочемо керувати важливими проблемами 21-го століття, нам потрібна глобальна валюта, яка відповідає нашим глобальним амбіціям», – зазначив він.

Як відомо, серед країн Євросоюзу з 27 його членів 19 перейшли на євро. Тобто єдина європейська валюта об’єднує майже 350 млн громадян Союзу.

Мішель назвав євро частиною європейської ідентичності, частиною європейського мислення, європейського духу. «Незважаючи на кризи, євро виявився стійким – символом європейської єдності і стабільності, і ніколи це було так вірно, як під час пандемії Covid-19», – заявив очільник Євроради. За його словами, сьогодні валюта є стабільним активом Євросоюзу.

«Сильний міжнародний євро дає нам більше свободи в ухваленні геополітичних рішень, а також забезпечує більший доступ до міжнародних фінансових ринків», - додав чиновник і додав, що євро – це провідна валюта для інвестицій в екологічно безпечні проєкти. Сьогодні приблизно половина глобальних «зелених» облігацій випущена в Євро.

«Зрозуміло одне: для успішного переходу до «зелених» і цифрових технологій необхідні величезні інвестиції. Ось чому так важливо створити банківський союз і союз ринків капіталу», – заявив Шарль Мішель.

Як повідомлялося, в Європейському союзі планують оновити дизайн банкнот євро. Процес завершиться у 2024 році після консультацій із громадянами союзу.

Читайте також: