З храму на Тернопільщині вкрали ікону Почаївської Божої Матері



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Храм Преображення Господнього у селі Гніздичне Збаразького району

У ніч з 11 на 12 липня невідомі прокралися до храму Преображення Господнього у селі Гніздичне Збаразького району

У Тернопільській області невідомі вкрали з храму ікону Почаївської Божої Матері. Про це повідомили у відділі комунікації Головного управління Нацполіції в області.

У ніч з 11 на 12 липня невідомі прокралися до храму Преображення Господнього у селі Гніздичне Збаразького району. Це поліцейським повідомив настоятель церкви, протоієрей Іван Лесик.

Зі слів священника, ввечері, напередодні свята Апостолів Петра і Павла, храм був зачинений. А зранку, прийшовши на богослужіння, він помітив, що всередині все перекинуто. Найімовірніше, крадії шукали якісь цінності, зазначили в поліції.

З’ясувалося, що крадії проникли всередину через металопластикове вікно. З церкви зникла посріблена ікона Почаївської Божої Матері.

Наразі встановлюється її історична цінність.

Відомості за цим фактом внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань і кваліфіковано частиною 3 статті 185 КК України (Крадіжка).

Тривають слідчі дії.