З Єгипту вилетів літак з українцями, які застрягли в аеропорту через негоду
- Вчора, 22:59
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220 громадян України третій день не могли вилетіти до Львова з курорту Шарм-еш-Шейх
З Єгипту до України вилетів один з двох літаків літаків, рейс якого затримувався кілька днів через піщану бурю.
Про це повідомив представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич на сторінці у Twitter.
«Один із двох літаків вилетів з Єгипту до України. Виліт іншого – призначено на 02:00 21:01», – написав він.
19 січня, що 220 громадян України другий день не могли вилетіти до Львова з курорту Шарм-еш-Шейх (Єгипет).
До цього повідомлялося, що 200 пасажирів авіакомпанії YanAir, які мали прибути до Одеси, не змогли вилетіти з Шарм-еш-Шейху.
Раніше повідомлялося, що два рейси з Єгипту в Україну затримуються через метеорологічні умови.
«Вчорашні три рейси вилетіли до України. Залишаються ще два. Один готується до відправлення. Пасажири, мабуть, невдовзі приступлять до реєстрації. Але в цілому літак технічно обслуговується і готується до відправлення. Відліт іншого призначений на 2 годину ночі 21 січня», – зазначив Василь Кирилич.
Він також повідомив, що наразі близько 390 громадян України наразі залишаються в Єгипті через складні метеоумови.