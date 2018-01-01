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    З Єгипту вилетів літак з українцями, які застрягли в аеропорту через негоду

    220 громадян України третій день не могли вилетіти до Львова з курорту Шарм-еш-Шейх
    З Єгипту до України вилетів один з двох літаків літаків, рейс якого затримувався кілька днів через піщану бурю. Про це повідомив представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич на сторінці у Twitter. «Один із двох літаків вилетів з Єгипту до України. Виліт іншого – призначено
    • Вчора, 22:59
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    <span>Єгипетський аеропорт Шарм-ель-Шейх</span>
    Єгипетський аеропорт Шарм-ель-Шейх

    220 громадян України третій день не могли вилетіти до Львова з курорту Шарм-еш-Шейх

    З Єгипту до України вилетів один з двох літаків літаків, рейс якого затримувався кілька днів через піщану бурю.

    Про це повідомив представник департаменту консульської служби Міністерства закордонних справ України Василь Кирилич на сторінці у Twitter.

    «Один із двох літаків вилетів з Єгипту до України. Виліт іншого – призначено на 02:00 21:01», – написав він. 

    19 січня, що 220 громадян України другий день не могли вилетіти до Львова з курорту Шарм-еш-Шейх (Єгипет).

    До цього повідомлялося, що 200 пасажирів авіакомпанії YanAir, які мали прибути до Одеси, не змогли вилетіти з Шарм-еш-Шейху. 

    Раніше повідомлялося, що два рейси з Єгипту в Україну затримуються через метеорологічні умови. 

    «Вчорашні три рейси вилетіли до України. Залишаються ще два. Один готується до відправлення. Пасажири, мабуть, невдовзі приступлять до реєстрації. Але в цілому літак технічно обслуговується і готується до відправлення. Відліт іншого призначений на 2 годину ночі 21 січня», – зазначив Василь Кирилич.

    Він також повідомив, що наразі близько 390 громадян України наразі залишаються в Єгипті через складні метеоумови.  

    Єгипет літак українці Twitter
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