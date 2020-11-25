«Ситуація катастрофічна, хворих нікуди класти». ЗМІ розповіли про колапс медзакладів Сумщини через коронавірус

У Сумській області не вистачає місць у лікарнях для ковідних пацієнтів

У Сумській області – дуже складна ситуація у медзакладах, що лікують хворих на Covid-19. За інформацією ЗМІ, у госпіталізації відмовляють навіть важким хворим. Про це пише Оbozrevatel.

Колапс Covid-ліжок у лікарнях

Нещодавно у Сумській області на порозі Путивльської лікарні померла пенсіонерка. Жінка два тижні хворіла на коронавірус, проте сімейна лікарка не проводила їй ПЛР-тест, оскільки не бачила підстав. А коли жінка вже задихалася та прийшла на прийом до приватного сімейного лікаря із сатурацією 30%, їй просто не змогли знайти місце для госпіталізації в лікарнях району. Вона сама пішла в лікарню просити, щоб її поклали, проте встигла лише дійти до неї. І померла.

Як з'ясувалося, ніде поблизу з Путивлем не було місць у лікарнях. У Глухівському районі кількість хворих у ковідних відділеннях удвічі перевищувала кількість ліжок. Більш ніж на 100% було завантажено медустанови та в Білопільському районі.

Тільки після цього кричущого випадку в обласній адміністрації повідомили, що зайнялися збільшенням місць для ковідних лікарень. Тепер в області аж 1350 ліжок у 16 медичних установах призначено для лікування хворих на коронавірус.

Водночас у Сумській області кількість хворих на коронавірус стрімко зростає. Тільки за 24 листопада тут Covid-19 підтвердився в 729 осіб.

Влада пише переможні реляції про те, що у них заповнюваність на 60%. Але за словами знайомих, які перехворіли на коронавірус, там черга і для блатних. Не приймають навіть важких хворих, – зазначив місцевий активіст Сергій Пушко.

Лікування через соціальні мережі

Що відбувається в Сумській лікарні №5, де лікують ковідних пацієнтів, переконалася й місцева жителька Лідія Жало. Три дні й дві ночі вона провела під дверима реанімації, де лежав її брат. На жаль, він так і не зміг подолати хворобу. За ним декілька днів дистанційно спостерігала сімейна лікарка.

«Ще 30 жовтня Андрію стало погано – у нього піднялася температура. Він зателефонував мені й сказав, що сімейна лікарка веліла пити таблетки, а у лікарню лягати не треба. Це була п'ятниця, але у неділю йому стало зовсім погано. Швидка не хотіла їхати, але ми наполягли. Бригада приїхала, але брата не забрала у лікарню, хоча він уже важко дихав. У понеділок все ж таки у нього взяли ПЛР-тест, він зробив КТ, і з'ясувалося, що в нього уражено 56% легень. Водночас сатурація була 96-97%. А у четвер він мені зателефонував і сказав, що вже кашляє кров'ю. До того ж сімейна лікарка не радила лягати в лікарню. У нас у Сумах просто так у лікарню не потрапиш. Мені довелося підіймати всіх, і брата швидка відвезла в реанімацію лікарні №5», – розповідає Лідія.

Трупи біля реанімації

За словами Лідії Жало, у реанімації пацієнти вмирали часто. Тільки у четвер, коли брата доставили туди, там померло чотири людини, наступного дня знову були смерті. Померлих людей складали у чорні спеціальні пакети й клали біля стінки у реанімації. Потім на каталці відвезли в морг.

«Я можу тільки поклонитися у ноги лікарям і медикам, які працюють там в реанімаційному відділенні. Розумієте, вони не ходять, вони там бігають», – наголосила жінка.

Проблема є не лише з ліжкомісцями, а й з медикаментами. За деякими ліками доводиться їздити не лише в інші міста, а й в інші області.

Через те, що медиків не вистачає, деяким навіть доводиться наймати медсестер для того, щоб вони доглядали за їхніми рідними там.

Обіцяний новий корпус для хворих

Чиновники Сум тепер заявляють, що буквально 1 грудня в лікарні №4 міста відкриють відремонтоване ковідне відділення.

Однак медсестра цієї лікарні Юлія Вітковська виклала фотографії, на яких видно, що тільки частина двоповерхового корпусу готова до приймання пацієнтів. А половина корпусу ще стоїть у будівельних руїнах, й очевидно, що за кілька днів тут нічого доробити не встигнуть.

«Навіть там, де начебто ремонт закінчено, немає опалення, немає гарячої води. Поставлено бойлери, але на всіх їх не вистачить. Гуляє протяг, досі не встановлено ліфт. Відремонтовані стіни вже стоять мокрі, і там з'явилася цвіль. Керівництво міста приїжджає оглядати об'єкт, вони ж це бачать», – дивується Юлія.

До того ж на першому поверсі цієї будівлі розташований госпіс, де лежать важкохворі люди. Поки вхід і вихід у будівлю – загальний. Тобто люди наражаються на небезпеку бути зараженими коронавірусом.

Готова лише частина приміщень/Фото: Юлії Вітковської/Facebook

За словами Юлії, тут також звільняються медики.

«Люди кажуть, що бояться за себе. Немає захисту, мало платять. Наприклад, розмовляла зі співробітницями в нашій лабораторії, які по кілька разів на день ходять у ковідне відділення брати кров, то їм доплачують копійки, і то після скандалів. Тільки в інфекційному відділенні, де в нас лікують Covid-19, медики отримують по 14 тисяч гривень», – розповідає Юлія.

У цій лікарні також є проблема з киснем. Попри те, що він є, траса замерзає за перших же приморозків. Щоб відкрити кран, доводиться поливати його гарячою водою з чайника.

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