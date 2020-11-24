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    «Біля моргів – черги катафалків». ЗМІ розповіли про критичну ситуацію на Прикарпатті через коронавірус

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    Медики скаржаться, що&nbsp;всі реанімації в&nbsp;області забиті: класти насправді важких пацієнтів просто нікуди (ілюстративне фото) - «Біля моргів – черги катафалків». ЗМІ розповіли про критичну ситуацію на Прикарпатті через коронавірус
    Медики скаржаться, що всі реанімації в області забиті: класти насправді важких пацієнтів просто нікуди (ілюстративне фото)
    Фото: Радіо Свобода

    Черга на госпіталізацію в місті не зменшується

    В Івано-Франківській області у лікарнях не вистачає медиків та кисню для лікування пацієнтів з коронавірусом.

    Як пише Obozrevatel, через критичну ситуацію з коронавірусом влада Івано-Франківська змушена віддати під лікування дитячу лікарню і перинатальний центр, на черзі ─ кардіологічний центр та університетська лікарня. –

    Зазначається, що черга на госпіталізацію в місті не зменшується.

    «Біля лікарень щодня спостерігають велику кількість карет швидкої допомоги, а біля моргів — черги катафалків», ─ йдеться у повідомленні.

    Також у регіоні назріває проблема з нестачею медиків: частина з них хворіє, а інші йдуть в декрет і виписують собі лікарняні, щоб просто не заразитися і перечекати цю ситуацію.

    Медики скаржаться, що всі реанімації в області забиті: класти насправді важких пацієнтів просто нікуди.

    «У нас в Косівському районі тільки почали щось робити з киснем. Але всі фахівці нарозхват. Тому пацієнтів, які ще не вмирають, в лікарні швидка везти відмовляється — їх нікуди не беруть. Куди їх класти? Всі коридори вже заповнені хворими. Кисню немає, дихають ним по черзі. Коли привозять важкого пацієнта, який вже задихається, то у тих, хто легше, починають забирати маски. У людини починається істерика, доходить до того, що силу доводиться застосовувати», — розповідає медик одній з лікарень в Косівському районі.

    У Коломийській районній лікарні розповіли, що у них всі місця поки зайняті, але силоміць ніхто маски у пацієнтів не забирає.

    «Різні випадки бувають. Тим більше, що коронавірус дає ускладнення і викликає психічні розлади. Їх небагато, але вони є», — сказали в адміністрації лікарні.

    У лікарні відзначили, що їм не вистачає медиків, особливо молодшого медичного персоналу. Тому на кожну медсестру припадає 20 і більше пацієнтів, а лікарі змушені працювати вахтовим методом, залишаючись в лікарні по 2−3 доби.

    Також в області розкупили балони з киснем, складно знайти і концентратори, які готові брати вдвічі дорожче.

    «Нічого дивного, нашому пацієнтові повинні були доставити концентратор, а по дорозі його викупили, запропонували ціну вдвічі більше. І це всюди таке», — говорить медсестра однієї з івано-франківських опорних лікарень.

    Як повідомлялося, в Україні за минулу добу 23 листопада в Україні виявили 12 287 нових хворих на коронавірус. Захворіли 533 дитини та 570 медпрацівників. Через хворобу за добу померли 188 людей, попередньої доби (124) пацієнтів, а одужали – 8 298 особи (4143). За весь час пандемії в Україні: захворіло – 647 976 осіб, одужало – 299 358 осіб, летальних випадків – 11 263. проведено ПЛР-тестувань – 4 279 025.

    Теги: Івано-Франківщина лікарня влада коронавірус
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