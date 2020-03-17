З Лівану на батьківщину повернулися сім десятків українців



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Всі українські громадяни, які виявили бажання повернутися на батьківщину, вилетіли в Україну рейсом Bravo Airways

В українців завершився термін дії посвідчень і дозволів на проживання у Лівані

За сприяння українського посольства, на батьківщину в терміновому порядку були повернуті з Лівану 74 громадян України.

Про це повідомляє пресслужба українського МЗС.

«Для своєчасного повернення наших співвітчизників посольство України в Лівані у взаємодії з ліванськими органами і авіакомпанією Bravo Airways сприяло перенесенню регулярного рейсу за маршрутом Бейрут-Київ на понеділок 16 березня», - йдеться у повідомленні.

Наголошується, що у цих українців завершився термін дії посвідчень і дозволів на проживання. У зв'язку з цим їм була надана консульсько-правова допомога і супровід.

Всі українські громадяни, які виявили бажання повернутися на батьківщину, вилетіли в Україну зазначеним рейсом.

Також вчора в Україну повернулися 46 членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess.

До слова, у місті Коломбо 105 українських громадян не змогли вилетіти додому, оскільки, за їх словами, міжнародний аеропорт «Бориспіль» відмовився приймати літак.

Як відомо, Міністерство інфраструктури оприлюднило перелік авіарейсів, які мають прибути до України 17 березня разом із українцями, які повертаються з-за кордону.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.