В Україну повернулися 46 членів екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess



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Українці-члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess пройшли лабораторне тестування на Covid-19, коронавірусу у них не виявили

Українці два тижні перебували на карантині

Українці-члени екіпажу круїзного лайнера Diamond Princess пройшли карантин і повернулися з США.

Про це 16 березня повідомили в пресслужбі МОЗ України.

Зазначається, що в аеропорту «Бориспіль» приземлився борт із 46 українцями з круїзного лайнера Diamond Princess.

«Усі вони пройшли лабораторне тестування на Covid-19, коронавірусу у них не виявили. Також усі особи витримали карантин протягом інкубаційного періоду, 14 днів, і більше не потребують додаткових досліджень», - йдеться в повідомленні.

Також МЗС України повідомило, що 74 українці спецрейсом повертаються додому з Лівану.

До слова, у місті Коломбо 105 українських громадян не змогли вилетіти додому, оскільки, за їх словами, міжнародний аеропорт «Бориспіль» відмовився приймати літак

Як відомо, Міністерство інфраструктури оприлюднило перелік авіарейсів, які мають прибути до України 17 березня разом із українцями, які повертаються з-за кордону.

Нагадаємо, уряд України прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою введена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також робота метрополітенів.

Також з 17 березня Україна закриває пункти пропуску через державний кордон для авіаційного, залізничного та автобусного сполучення на два тижні.

Як відомо, президент Володимир Зеленський не виключив запровадження надзвичайного стану на всій території України.

Вже 17 березня РНБО може оголосити надзвичайний стан по всій Україні.

Нагадаємо, станом на вечір 16 березня в Україні відомо про сім випадків зараження коронавірусом, один із них летальний – 13 березня від коронавірусу померла 71-річна пацієнтка з Радомишля на Житомирщині.

Ще два випадки захворювання зафіксовано у Києві.

До слова, з 12 березня по 3 квітня в Україні запроваджено карантин для запобігання поширенню коронавірусу.

До слова, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.