З наступного тижня у Facebook та Instagram блокуватимуть націоналістів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Крім того у соцмережах блокуватимуть прояви сепаратизму

Соціальна мережа Facebook з наступного тижня буде блокувати будь-які прояви білого націоналізму і сепаратизму. Про це повідомила прес-служба компанії.

Відомо, що також блокування похвали, підтримки та демонстрації білого націоналізму і сепаратизму почнуться в Instagram. Зазначається, що політика компанії вже давно забороняє ненависницьке поводження з людьми, засноване на таких ознаках, як раса, етнічна приналежність або релігія.

«Ці концепції тісно пов'язані з організованими групами ненависників і їм немає місця в наших сервісах», - йдеться в повідомленні.

Спочатку в Facebook не застосовували такі обмеження до висловлювань щодо білого націоналізму і сепаратизму, бо мали на увазі більш широкі концепції націоналізму і сепаратизму - наприклад, такі, як американська гордість і баскський сепаратизм. Вони, на думку Facebook, є важливою частиною ідентичності людей.

«Але представники громадянського суспільства і вчені-експерти в сфері расових відносин підтвердили, що білий націоналізм і сепаратизм неможливо відокремити від ідеї переваги білої раси і організованих груп ненависті», - зазначили в компанії.

У Facebook наголосили, що хоча в подальшому люди все ще зможуть демонструвати гордість за свою етнічну спадщину, компанія не потерпить похвали або підтримки білого націоналізму і сепаратизму. Контент, сповнений ненависті, будуть знаходити і видаляти з платформ компанії.

Як зазначається, також людям, які шукають терміни, пов'язані з переважанням білих, допомагатимуть позбутися ненависті. Для цього задіяна організація Life After Hate, заснована колишніми войовничими екстремістами.

Читайте також: