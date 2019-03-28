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    З наступного тижня у Facebook та Instagram блокуватимуть націоналістів

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    З наступного тижня у Facebook та Instagram блокуватимуть націоналістів

    Крім того у соцмережах блокуватимуть прояви сепаратизму

    Соціальна мережа Facebook з наступного тижня буде блокувати будь-які прояви білого націоналізму і сепаратизму. Про це повідомила прес-служба компанії.

    Відомо, що також блокування похвали, підтримки та демонстрації білого націоналізму і сепаратизму почнуться в Instagram. Зазначається, що політика компанії вже давно забороняє ненависницьке поводження з людьми, засноване на таких ознаках, як раса, етнічна приналежність або релігія.

    «Ці концепції тісно пов'язані з організованими групами ненависників і їм немає місця в наших сервісах», - йдеться в повідомленні.

    Спочатку в Facebook не застосовували такі обмеження до висловлювань щодо білого націоналізму і сепаратизму, бо мали на увазі більш широкі концепції націоналізму і сепаратизму - наприклад, такі, як американська гордість і баскський сепаратизм. Вони, на думку Facebook, є важливою частиною ідентичності людей.

    «Але представники громадянського суспільства і вчені-експерти в сфері расових відносин підтвердили, що білий націоналізм і сепаратизм неможливо відокремити від ідеї переваги білої раси і організованих груп ненависті», - зазначили в компанії.

    У Facebook наголосили, що хоча в подальшому люди все ще зможуть демонструвати гордість за свою етнічну спадщину, компанія не потерпить похвали або підтримки білого націоналізму і сепаратизму. Контент, сповнений ненависті, будуть знаходити і видаляти з платформ компанії.

    Як зазначається, також людям, які шукають терміни, пов'язані з переважанням білих, допомагатимуть позбутися ненависті. Для цього задіяна організація Life After Hate, заснована колишніми войовничими екстремістами.

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    сепаратизм Facebook соціальні мережі
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