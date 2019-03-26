«Яблучний» телевізор та кредитка. Apple змінює курс нові технології



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Експерти давно чекали виходу Apple на ринок онлайн-стрімінгу, на якому сьогодні домінують Amazon і Netflix Фото: REUTERS

Після презентації акції Apple… обвалилися на 2%

Компанія Apple, дітище покійного Стіва Джобса, яка нині переживає не найкращі часи, зробила спробу виправити ситуацію. Вчора, 25 березня, у своїй штаб-квартирі у Каліфорнії компанія представила низку нових сервісів.

Головний виконавчий директор компанії Apple Тім Кук на початку презентації оголосив, що йтиметься саме про нові послуги, а не нові пристрої. Для компанії із 42-річною історією це перша кардинальна зміна курсу. На презентації в Каліфорнії представники Apple оголосили про запуск декількох нових сервісів і про удосконалення старих.

Презентація пройшла з розмахом – на неї завітали зірки світового масштабу: Дженніфер Еністон, Стівен Спілберг, Опра Вінфрі та інші. Всі вони зібрались, аби продемонструвати підтримку проектам технологічного гіганта. Платформа буде транслювати шоу з наявних послуг, таких як Hulu і HBO, пише ВВС.

Втім зірковий авангард – це ще не все, на що зважилась Apple. Компанія пішла на співпрацю з конкурентами.

Цікаво, що після презентації акції Apple… обвалилися на 2%.

Картка з кешбеком

Карта Apple вийдеі як віртуальна, для айфона, і як фізична, пластикова. Обидві версії будуть доступні у США вже влітку.

До віртуальної картки буде додаватися опція кешбек – до 2% з кожної покупки. У неї не буде ані штрафів за прострочені платежі, ані щорічних виплат на обслуговування, ані комісій за міжнародні перекази.

Над карткою працювали команди з інвестбанку Goldman Sachs і компанії Mastercard.

Зіркове Apple TV

Експерти давно чекали виходу Apple на ринок онлайн-стрімінгу, на якому сьогодні домінують Amazon і Netflix. Додаток Apple TV+ особисто представив іменитий режисер Стівен Спілберг. Цей онлайн-кінотеатр без реклами стартує восени. На ньому демонструватимуть серіали і фільми, доступні й на інших майданчиках, таких як Hulu і HBO, а також контент, зроблений на замовлення самої Apple. Крім того, Спілберг оголосив, що він теж працює над декількома шоу для нової платформи.

Стів Карелл, Різ Уізерспун і Дженніфер Еністон з'явилися на презентації нових сервісів Apple. Вони, як і Джейсон Момоа, Альфра Вудленд, Опра Вінфрі та комік Кумейл Нанджіані, пообіцяли взяти участь у створенні нових шоу для Apple TV+

Вперше в історії компанії створений нею додаток буде доступний на техніці конкурентів Apple: Samsung, Sony LG, на «розумних» телевізорах Vizio та приставках Amazon Firestick і Roku.

«На Apple чекають складні випробування. Чи допоможе новий контент виділити їх з натовпу конкурентів і чи зможуть вони замовляти та забезпечувати створення такого контенту, який принесе їм таку ж аудиторію, яку, наприклад, серіал «Дуже дивні справи» (Very strange things) приніс Netflix?», – коментує Ед Браман, експерт з кіно і продакшну з Йоркського університету.

Опра Вінфрі побачила можливість створення на Apple TV+ клубу для читання

Новини

На презентації представили новинний сервіс, Apple News+, завдяки якому можна буде читати до 300 журналів, включаючи Marie Claire, Vogue, New Yorker, Esquire, National Geographic і Rolling Stone. Також через сервіс будуть, зокрема, доступні газети Los Angeles Times і Wall Street Journal.

В Apple присягаються, що не будуть стежити за активністю користувачів і обіцяють не давати робити цього рекламодавцям. Apple News+ коштуватиме передплатникам в $9,99 на місяць і вже доступний в США і Канаді. В Європі сервіс з’явиться до кінця року.

На відміну від TV+, новинний сервіс буде доступний тільки власникам гаджетів Apple.

Ігри

В Apple Arcade буде 100 ексклюзивних ігор

Нова ігрова платформа Apple Arcade включатиме понад 100 ексклюзивних комп'ютерних ігор. На відміну від нещодавно заявленої платформи ігрового стрімінгу Stadia від Google, Apple Arcade дозволить грати і без підключення до інтернету. Сервіс буде доступний у 150 країнах з осені, але інформації про ціну підписки досі немає.

«У 2018 році аналітична компанія IHS Markit оцінила ринок ігор для iOS, операційної системи Apple, у $33,5 млрд. На цьому ринку є місце для такої платформи як Apple Arcade, яка не буде фінансуватися через внутрішньоігрові покупки або рекламу», – зазначає директор IHS з ігрового ринку Пірс Хардінг-Роллс.

«Рішення Apple представити нову ігрову платформу на сервісі, яким керує не вона, а також підтримати розробку ексклюзивних ігор для платформи Arcade означає, що компанія почала набагато щільніше працювати з ігровим ринком», – додає він.