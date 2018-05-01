З початку року поліція затримала майже сотню бойовиків на Донеччині

Лише за останній тиждень викрито 12 бойовиків та їх пособників

На Донеччині протягом чотирьох місяців 2018 року поліцейські повідомили про підозру 100 учасникам незаконних збройних формувань. Як повідомляється на сайті Національної поліції, з цього числа - 86 затримані, ще 14 - оголошені в розшук та притягуються до відповідальності заочно. У Нацполіції зазначили, що лише за останній тиждень викрито 12



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Окупант «ДНР»

Лише за останній тиждень викрито 12 бойовиків та їх пособників

На Донеччині протягом чотирьох місяців 2018 року поліцейські повідомили про підозру 100 учасникам незаконних збройних формувань.

Як повідомляється на сайті Національної поліції, з цього числа - 86 затримані, ще 14 - оголошені в розшук та притягуються до відповідальності заочно.

У Нацполіції зазначили, що лише за останній тиждень викрито 12 бойовиків та їх пособників. Серед них - жителі Слов’янська, Костянтинівки, Лиману та Добропілля віком від 22 до 52 років.

«Більшість з них чергували на блокпостах терористів за їжу і сигарети, незаконно обстежували транспорт громадян та здійснювали фільтрацію», - йдеться у повідомленні.

До слова, на Донеччині через вибух прихованого складу боєприпасів 27 квітня загинуло два бойовика 9 окремого штурмового механізованого полку морської піхоти російсько-окупаційних військ.