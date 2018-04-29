Штаб АТО: вибухом прихованого арсеналу вбило двох бойовиків

Внаслідок вибуху прихованого арсеналу загинуло два бойовика

На Донеччині через вибух прихованого складу боєприпасів 27 квітня загинуло два бойовика 9 окремого штурмового механізованого полку морської піхоти російсько-окупаційних військ. Про це інформує Штаб АТО. За його даними, вибух був такого масштабу, що для встановлення обсягів пошкоджень фортифікаційного обладнання противник застосував БПЛА.



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Внаслідок вибуху прихованого арсеналу загинуло два бойовика

На Донеччині через вибух прихованого складу боєприпасів 27 квітня загинуло два бойовика 9 окремого штурмового механізованого полку морської піхоти російсько-окупаційних військ. Про це інформує Штаб АТО.

За його даними, вибух був такого масштабу, що для встановлення обсягів пошкоджень фортифікаційного обладнання противник застосував БПЛА.

«За інформацією розвідки штабу АТО, на своїй позиції бойовики облаштували склад боєприпасів до мінометів, а також різних видів стрілецького озброєння, що приховувались від російських кураторів й, відповідно, не обліковувались. Подібні «схрони» необхідні були бойовикам для вирішення міжусобних розбірок, терактів на об’єктах цивільної інфраструктури та, що ймовірно, для продажу», - йдеться у повідомленні.

«За вже класичною схемою, бойовики переклали відповідальність за вибух на сили АТО, зокрема на невловиму українську ДРГ, яка непомітно замінувала позицію. Але очевидно, що таке виправдання не влаштувало російських кураторів. За фактом знищення позиції, призначене чергове розслідування, яке особисто контролює командувач 1 АК, який учора прибув на місце події», - розповіли у Штабі.

Українські військові припускають, що причиною детонації боєприпасів стали нехтування елементарними правилами зберігання та поводження із боєприпасами, порушення норм пожежної безпеки.

Окрім двох смертей бойовиків, вибух призвів до часткового руйнування позиції та поранення одного бойовика.

Нагадаємо, минулої доби бойовики російсько-окупаційних військ 61 раз відкривали вогонь по опорних пунктах Збройних сил України.