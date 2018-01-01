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    З поліції Луцька звільнилася половина патрульних

    Наразі замість 12 екіпажів патрульної поліції місто патрулює три-чотири екіпажі
    З патрульної поліції Луцька звільнилося 50% особового складу. Про це під час сесії Волинської облради повідомив начальник Нацполіції області Петро Шпига, передає «Волинь 24». «Можливо не витримали великого навантаження», - припускає він. За словами Шпиги, наразі замість 12 екіпажів патрульної поліції місто патрулює
    • Сьогодні, 09:47
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    Складання присяги поліцейських у Луцьку
    Фото: vip.volyn.ua
    Складання присяги поліцейських у Луцьку

    Наразі замість 12 екіпажів патрульної поліції місто патрулює три-чотири екіпажі

    З патрульної поліції Луцька звільнилося 50% особового складу.

    Про це під час сесії Волинської облради повідомив начальник Нацполіції області Петро Шпига, передає «Волинь 24».

    «Можливо не витримали великого навантаження», - припускає він.

    За словами Шпиги, наразі замість 12 екіпажів патрульної поліції місто патрулює три-чотири екіпажі.

    «Тепер є багато скарг, бо патрульні не мають фізичної можливості охопити все. Вирішуємо проблему з допомогою слідчо-оперативних груп, громадськості, поліції охорони», - розповів очільник волинської поліції.

    Шпига наголосив, що штат патрульних планують доукомплектувати до кінця березня.

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