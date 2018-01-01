З поліції Луцька звільнилася половина патрульних
- Сьогодні, 09:47
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Фото: vip.volyn.ua
Складання присяги поліцейських у Луцьку
Наразі замість 12 екіпажів патрульної поліції місто патрулює три-чотири екіпажі
З патрульної поліції Луцька звільнилося 50% особового складу.
Про це під час сесії Волинської облради повідомив начальник Нацполіції області Петро Шпига, передає «Волинь 24».
«Можливо не витримали великого навантаження», - припускає він.
За словами Шпиги, наразі замість 12 екіпажів патрульної поліції місто патрулює три-чотири екіпажі.
«Тепер є багато скарг, бо патрульні не мають фізичної можливості охопити все. Вирішуємо проблему з допомогою слідчо-оперативних груп, громадськості, поліції охорони», - розповів очільник волинської поліції.
Шпига наголосив, що штат патрульних планують доукомплектувати до кінця березня.