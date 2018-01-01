З поліції Луцька звільнилася половина патрульних

Наразі замість 12 екіпажів патрульної поліції місто патрулює три-чотири екіпажі

З патрульної поліції Луцька звільнилося 50% особового складу. Про це під час сесії Волинської облради повідомив начальник Нацполіції області Петро Шпига, передає «Волинь 24». «Можливо не витримали великого навантаження», - припускає він. За словами Шпиги, наразі замість 12 екіпажів патрульної поліції місто патрулює