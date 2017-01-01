З сайту Міносвіти зникла новина про рішення Венеціанської комісії щодо закону про освіту
- Сьогодні, 16:25
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МОН зняло новину про засідання Венеціанської комісії
З сайту Міністерства освіти і науки України зникла новина про те, що Венеційська комісія ухвалила рішення щодо скандальної мовної статті закону «Про освіту», яким експерти не підтримали звинувачення з боку Угорщини.
Тепер при переході за посиланням на ту новину відкривається зовсім інша сторінка сайту.
Раніше прес-служба МОН повідомила, що Венеціанська комісія прийняла аргументацію української сторони щодо закидів, ніби мовна стаття Закону «Про освіту» звужує права представників національних меншин.
Самий висновок Венеціанської комісії на її сайті ще не опублікований. Очікується, що він з'явиться у понеділок.
Венеціанська комісія аналізувала зміст 7 статті закону про освіту, яка врегульовує мову навчання.