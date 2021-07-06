З українських бібліотек почали вилучати книгу про одностатеві стосунки принцес

Загалом Міністерство культури та Український інститут книги придбали 1240 примірників

Із бібліотек Івано-Франківщини вилучать усі примірники книжки-коміксу «Принцеса+принцеса: довго і щасливо», в якому розповідається про стосунки між двома дівчатами. Про це повідомляє Zaxid.net.

Вилучити книги вимагають християнські спільноти міста та обласна організація об’єднання «Просвіта». Ці організації вважають, що комікс «Принцеса+принцеса» підриває інститут сім’ї в Україні.

Ба більше, представник «Просвіти» Михайло Січка переконаний, що цю книжку закупили не через художню цінність, а саме тому, що вона «пропагує нетрадиційні стосунки».

Також свою стурбованість контекстом книги висловив і експрацівник СБУ Юрій Клименко.

«Можливо я старомодний, водночас мені здається, що більш-меньш лояльно відношусь до одностатевого кохання. Разом з тим, переконаний, що в школах, при сексуальному вихованні, акцентувати увагу потрібно на традиційних цінностях. У подальшому житті кожен вибере свій шлях й кохання, – написав Клименко на сторінці у Facebook.

Нагадаємо, Івано-Франківщина отримала 46 примірників на початку року коштом держбюджету. Загалом Міністерство культури та Український інститут книги придбали 1240 примірників.

Комікс «Принцеса+принцеса» створила новозеландська ілюстраторка Кейті О’Нілл, а в Україні книгу переклало й надрукувало видавництво «Рідна мова». У книзі розповідається про те, як принцеса Аміра порятувала принцесу Сейді з вежі й дівчата потоваришували. Авторка грається зі стереотипним уявленням про принца-рятівника, натомість пропонуючи альтернативний образ сміливої темношкірої принцеси Аміри з «крутезною» зачіскою, яка їде верхи на єдинорогу.