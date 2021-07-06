  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    З українських бібліотек почали вилучати книгу про одностатеві стосунки принцес

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Комікс &laquo;Принцеса+принцеса&raquo; створила новозеландська ілюстраторка Кейті О&rsquo;Нілл - З українських бібліотек почали вилучати книгу про одностатеві стосунки принцес
    Комікс «Принцеса+принцеса» створила новозеландська ілюстраторка Кейті О’Нілл
    Фото: povaha.org.ua

    Загалом Міністерство культури та Український інститут книги придбали 1240 примірників

    Із бібліотек Івано-Франківщини вилучать усі примірники книжки-коміксу «Принцеса+принцеса: довго і щасливо», в якому розповідається про стосунки між двома дівчатами. Про це повідомляє Zaxid.net.

    Вилучити книги вимагають християнські спільноти міста та обласна організація об’єднання «Просвіта». Ці організації вважають, що комікс «Принцеса+принцеса» підриває інститут сім’ї в Україні.

    Ба більше, представник «Просвіти» Михайло Січка переконаний, що цю книжку закупили не через художню цінність, а саме тому, що вона «пропагує нетрадиційні стосунки».

    Також свою стурбованість контекстом книги висловив і експрацівник СБУ Юрій Клименко.

    «Можливо я старомодний, водночас мені здається, що більш-меньш лояльно відношусь до одностатевого кохання. Разом з тим, переконаний, що в школах, при сексуальному вихованні, акцентувати увагу потрібно на традиційних цінностях. У подальшому житті кожен вибере свій шлях й кохання, – написав Клименко на сторінці у Facebook.

    Нагадаємо, Івано-Франківщина отримала 46 примірників на початку року коштом держбюджету. Загалом Міністерство культури та Український інститут книги придбали 1240 примірників.

    Комікс «Принцеса+принцеса» створила новозеландська ілюстраторка Кейті О’Нілл, а в Україні книгу переклало й надрукувало видавництво «Рідна мова». У книзі розповідається про те, як принцеса Аміра порятувала принцесу Сейді з вежі й дівчата потоваришували. Авторка грається зі стереотипним уявленням про принца-рятівника, натомість пропонуючи альтернативний образ сміливої темношкірої принцеси Аміри з «крутезною» зачіскою, яка їде верхи на єдинорогу.

    Читайте також: Уряд Гройсмана закупив книги про принцес-лесбійок
    Теги: книги мова Івано-Франківщина
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    З українських бібліотек почали вилучати книгу про одностатеві стосунки принцес