Уряд Гройсмана закупив книги про принцес-лесбійок

Книги було придбано за розпорядженням від 5 липня 2019 року, тобто за часів прем’єрства Володимира Гройсмана

Понад тисячу книжок придбали для дитячих бібліотек

Міністерство культури України спільно з Українським інститутом книги придбали 1240 примірників дитячої книги «Принцеса + принцеса: довго і щасливо» для дитячих бібліотек. Це ЛГБТ-комікс, написаний новозеландським автором Кеті О'Нілл, призначений для дітей старше п'яти років. Про це повідомляє громадська організація «Громадянський рух «Всі разом!».

«За рахунок коштів державного бюджету України були закуплені дитячі книжки про так зване одностатеве кохання. Міністерство культури України та Державна установа „Український інститут книги“ придбали 1240 примірників книги „Принцеса+принцеса: довго і щасливо“ (автор О’Нілл Кейт, 2019 р.), яка видана у вигляді коміксу на тему ЛГБТ-стосунків. Дітям від 5 років пропонується ознайомитися з історією про двох дівчат, яка закінчується їхнім весіллям», - йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що у Міністерстві культури та інформаційної політики у відповідь на запит повідомили, що книжковий твір «Принцеса+принцеса: довго і щасливо» дійсно був придбаний за державний кошт та поширений серед дитячих та шкільних бібліотек по всій Україні.

«Окремо рух «Всі разом!» отримав пакет документів по зазначеному питанню від Українського інституту книги. Серед додатків в наявності є протокол з рішенням про проведення процедури закупівлі книжної продукції для поповнення бібліотечних фондів за рахунок коштів державного бюджету. У протоколі зазначено, що перелік книжкової продукції був затверджений розпорядженням Кабінету міністрів № 598-р від 5 липня 2019 року, тобто за часів прем’єрства Володимира Гройсмана», - зазначається в повідомленні.

Також вказано, що уповноваженим за формування переліку книжок від Інститут книги в особі Юрія Марченка, а також видавництво «Рідна мова». Таким чином серед затверджених протоколом Марченка і «Рідної мови» була й книга «Принцеса+принцеса». Загалом тоді було погоджено закупівлю продукції на загальну суму 666000 гривень (без ПДВ).

«Принцеса+принцеса: довго і щасливо» - це комікс про романтичні стосунки між двома дівчатами. Книжка, як зазначається, спрямована на подолання так званих стереотипних уявлень про людські взаємозв’язки.