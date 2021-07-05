Канал «Дом» зробив заяву щодо зображення карти Росії з Кримом

Мова йде про проєкт «Русский дневник», який має графічну заставку з картою РФ

Канал звернувся до СБУ по допомогу у проведенні внутрішнього розслідування

Телеканал «Дом», у сюжеті якого з’явилася карта Росії з окупованим Кримом, закликав СБУ допомогти розслідувати диверсію.

«Крим – це Україна, і канал «Дом» робить усе можливе задля повернення його додому, стаючи при цьому об’єктом диверсій та провокацій. Публічно звертаємось до Служби безпеки України щодо допомоги нам у проведенні внутрішнього розслідування», – йдеться у повідомленні каналу.

Нагадаємо, мова йде про проєкт «Русский дневник», який має графічну заставку з картою РФ, але без зображення окупованого півострова. Разом із тим, в одному з випусків раптово з’явилося зображення півострова, і потім так само раптово зникло. Випуск було вилучено з ефіру каналу.

«Усі попередні планові випуски проєкту «Русский дневник» мають затверджену каналом графічну заставку – карта Росії без Криму. Джерела походження і потрапляння фейкової заставки наразі з’ясовуються Службою внутрішньої безпеки. Триває службова перевірка через те, що подібної графічної заставки немає в розпорядженні каналу, і як вона потрапила в один із випусків – невідомо», – зазначається у повдомленні.

Також, на каналі повідомили, що винна у такій диверсії особа вже встановлена. « Всі долучені до цього проєкту особи наразі відсторонені від виконання своїх обов'язків. Попередньо винний встановлений».

Раніше у Німеччині випустили ювелірну прикрасу у вигляді карти України без Криму.