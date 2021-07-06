За час окупації Росія призвала до армії близько 30 тис. кримчан – МЗС

Росія намагається закріпити панування в Криму перетворенням його на величезну військову базу

Джапарова: «Росія проводить штучну і свідому заміну складу населення»

З початку окупації Криму до російської армії призвали близько 30 000 жителів півострова. А зміною національного складу Москва вчиняє військовий злочин. Про це повідомила перша заступниця міністра закордонних справ Еміне Джапарової на форумі «Україна 30».

За її словами, Росія намагається закріпити панування в Криму перетворенням його на величезну військову базу. Крім того, репресіями вона пригнічує всі можливі форми протидії окупації.

«З початку окупації близько трьох десятків тисяч громадян України вже призвані на військову службу Росії. Росія проводить штучну і свідому заміну складу населення. Вона видавлює нелояльних і заміщає їх сотнями тисяч своїх громадян, чим фактично вчиняє військовий злочин», – додала Джапарова.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін підписав закон, який дозволяє військовослужбовцям і співробітникам Росгвардії «блокувати території та акваторії охоронюваних об’єктів для припинення спроб незаконного проникнення».

У відповідь на це речник МЗС України Олег Ніколенко заявив «Главкому», що перебуваючи під безпосереднім керівництвом Путіна, Росгвардія може бути використана для створення додаткових необґрунтованих перешкод для свободи мореплавства у Керченській протоці та Азовському морі.