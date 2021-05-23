У Міноборони Британії визнали Росію найбільшою загрозою

Воллес відзначив надмірну активність російського морського флоту поблизу британських кордонів

Москва сьогодні являє собою «загрозу номер один» для Великої Британії, заявив міністр оборони країни Бен Воллес.

Заяву міністра оборони Сполученого Королівства Бена Воллеса наводить The Sun.

«Москва – загроза номер один для Великої Британії, оскільки російські підводні човни регулярно заходять у наші води. Ми хотіли деескалації, ми пробували різні методи, але поки Росія не змінить свою поведінку, досить важко зрозуміти, до чого ми рухаємося», – зазначив міністр..

Воллес відзначив надмірну активність російського морського флоту поблизу британських кордонів й назвав дії РФ нахабними: «Нас регулярно відвідує низка російських військових кораблів».

Тим часом Британія та Україна домовилися про розширення військової навчально-тренувальної операції.

Нагадаємо, Блінкен і Боррель обговорили агресивні дії Росії.

Як повідомлялося, на саміті лідерів країн Євросоюзу обговорять введення нових санкцій проти Росії, в тому числі економічних. Учасники зберуться наступного тижня.