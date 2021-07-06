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    Росія видала Україні підозрюваного у подвійному вбивстві

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    Україна чекала на екстрадицію&nbsp;підозрюваного у вбивстві літньої подружньої пари з листопада 2020 року - Росія видала Україні підозрюваного у подвійному вбивстві
    Україна чекала на екстрадицію підозрюваного у вбивстві літньої подружньої пари з листопада 2020 року
    Фото ілюстративне з відкритих джерел

    Чоловік перебував у міжнародному розшуку і в жовтні 2020 року був затриманий на території Санкт-Петербурга

    Росія видала Україні підозрюваного у вбивстві літньої подружньої пари. Про це у вівторок, 6 липня, повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

    Зазначається, що чоловік перебував у міжнародному розшуку і в жовтні 2020 року був затриманий на території Санкт-Петербурга.

    «У листопаді 2020 року... підготовлено клопотання про видачу (екстрадицію) зазначеної особи для притягнення до кримінальної відповідальності,.. яке Офісом Генерального прокурора направлено до компетентних органів Російської Федерації», – йдеться в повідомленні прокуратури.

    Зараз зазначений громадянин доставлений на територію України.

    «Дніпропетровською обласною прокуратурою забезпечується нагляд за дотриманням межі кримінальної відповідальності виданої особи та гарантій, наданих іноземній державі», – резюмується у заяві прокуратури.

    До слова, у Польщі заарештували українця за підозрою у вбивстві земляка.

    Додамо, що у Польщі за вбивство судять українську заробітчанку.

    Також повідомлялося, що на кладовищі у Вишгороді троє молодиків живцем поховали свого товариша.

    Теги: Росія прокуратура кримінал вбивство екстрадиція Україна Дніпропетровщина
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    Росія видала Україні підозрюваного у подвійному вбивстві