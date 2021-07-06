Росія видала Україні підозрюваного у подвійному вбивстві

Україна чекала на екстрадицію підозрюваного у вбивстві літньої подружньої пари з листопада 2020 року

Чоловік перебував у міжнародному розшуку і в жовтні 2020 року був затриманий на території Санкт-Петербурга

Росія видала Україні підозрюваного у вбивстві літньої подружньої пари. Про це у вівторок, 6 липня, повідомляє Дніпропетровська обласна прокуратура.

Зазначається, що чоловік перебував у міжнародному розшуку і в жовтні 2020 року був затриманий на території Санкт-Петербурга.

«У листопаді 2020 року... підготовлено клопотання про видачу (екстрадицію) зазначеної особи для притягнення до кримінальної відповідальності,.. яке Офісом Генерального прокурора направлено до компетентних органів Російської Федерації», – йдеться в повідомленні прокуратури.

Зараз зазначений громадянин доставлений на територію України.

«Дніпропетровською обласною прокуратурою забезпечується нагляд за дотриманням межі кримінальної відповідальності виданої особи та гарантій, наданих іноземній державі», – резюмується у заяві прокуратури.

До слова, у Польщі заарештували українця за підозрою у вбивстві земляка.

Додамо, що у Польщі за вбивство судять українську заробітчанку.

Також повідомлялося, що на кладовищі у Вишгороді троє молодиків живцем поховали свого товариша.