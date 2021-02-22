МЗС: окупація Криму має стати непосильним тягарем для Кремля

Політика невизнання спроби анексії має стати більш ефективною, вважає заступниця міністра закордонних справ України

Україна хоче консолідувати міжнародне співтовариство навколо Кримської платформи

Тягар окупованого Криму має стати непосильним для російського керівництва, а саміт «Кримська платформа» може консолідувати міжнародне співтовариство навколо питання деокупації півострова.

Про це Obozrevatel сказала заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова, коментуючи підготовку роботи саміту, який вперше пройде 23 серпня.

«Політика невизнання спроби анексії має стати більш ефективною. Санкції потрібно не тільки продовжувати, але й підсилювати і поширювати – змістовно і географічно. Окупація Криму повинна стати непосильною для Кремля, сподіваємося Платформа консолідує міжнародне співтовариство», – додала Джапарова.

За її словами, Україна має широку міжнародну підтримку територіальної цілісності, засудження незаконної окупації Криму Росією і принципове неприйняття її політики численними резолюціями, заявами і рішеннями ЄС, НАТО, ЮНЕСКО.

Це є головним і важливим козирем України в переговорах щодо повернення Криму, наголосила Джапарова.

Раніше міністр закордонних справ назвав в ОБСЄ п’ять пріоритетів Кримської платформи.

До слова, США закликали країни ООН приєднатися до Кримської платформи.