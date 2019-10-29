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    За добу на Донбасі зафіксовано 16 ворожих обстрілів

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    Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було - За добу на Донбасі зафіксовано 16 ворожих обстрілів
    Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було

    Біля Золотого-4 противник п’ять разів порушив режим тиші

    У понеділок, 28 жовтня, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню.

    Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

    Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив вісім обстрілів:

    • двічі неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
    • два рази біля Гнутового - з мінометів калібру 82 мм озброєння БМП-1 та великокаліберних кулеметів;
    • поблизу Водяного, що на Приазов'ї, і Красногорівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
    • неподалік Мар'їнки – зі стрілецької зброї;
    • біля Піщевика – з великокаліберних кулеметів.

    В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив вісім обстрілів:

    • п’ять разів біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з автоматичних гранатометів, РПГ та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
    • поблизу Луганського – з АГС;
    • неподалік Попасної – зі стрілецької зброї;
    • біля Травневого – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.

    Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.

    З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.

    До слова, командувач Об'єднаних сил розповів, як відбуватиметься розведення військ.

    бойовики на Донбасі обстріл військові Операція Об’єднаних сил
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