За добу на Донбасі зафіксовано 16 ворожих обстрілів
Біля Золотого-4 противник п’ять разів порушив режим тиші
У понеділок, 28 жовтня, бойовики на Донбасі 16 разів порушили режим припинення вогню.
Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.
Про це йдеться у ранковому зведенні пресцентру операції Об'єднаних сил.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» противник здійснив вісім обстрілів:
- двічі неподалік Невельського – з великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї;
- два рази біля Гнутового - з мінометів калібру 82 мм озброєння БМП-1 та великокаліберних кулеметів;
- поблизу Водяного, що на Приазов'ї, і Красногорівки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- неподалік Мар'їнки – зі стрілецької зброї;
- біля Піщевика – з великокаліберних кулеметів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ» противник здійснив вісім обстрілів:
- п’ять разів біля Золотого-4 (поза межами ділянки розведення) – з автоматичних гранатометів, РПГ та стрілецької зброї, з великокаліберними кулеметами включно;
- поблизу Луганського – з АГС;
- неподалік Попасної – зі стрілецької зброї;
- біля Травневого – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї.
Втрат внаслідок обстрілів серед особового складу Об'єднаних сил не було.
З початку цієї доби збройні формування Російської Федерації та її найманці обстріляли позиції Об'єднаних сил неподалік Луганського з ручних протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
До слова, командувач Об'єднаних сил розповів, як відбуватиметься розведення військ.