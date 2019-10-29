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    Командувач Об'єднаних сил розповів, як відбуватиметься розведення військ

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    Відведення особового складу, техніки та розмінування територій відбуватиметься після дотримання режиму припинення вогню і сповіщення ОБСЄ про готовність почати цей процес - Командувач Об'єднаних сил розповів, як відбуватиметься розведення військ
    Відведення особового складу, техніки та розмінування територій відбуватиметься після дотримання режиму припинення вогню і сповіщення ОБСЄ про готовність почати цей процес

    Командуванням визначено перелік з 30 населених пунктів, де має відбутися розмежування

    Командувач операції Об'єднаних сил (ООС) Володимир Кравченко розповів подробиці розведення сил і засобів на Донбасі.

    Про це повідомляє «Радіо Свобода».

    За словами Кравченка, після успішного розведення сил і засобів в районі населених пунктів Золоте і Петровське має розпочатися розведення ще на чотирьох ділянках уздовж всієї лінії зіткнення. Всього командуванням ООС визначено перелік з 30 населених пунктів, де має відбутися розмежування.

    «Згідно з домовленостями, які були укладені 1 жовтня цього року в Мінську, процес відведення займе 30 діб. З них на безпосереднє відведення сил і засобів дається три доби. Сам процес почнеться тоді, коли протягом семи діб зберігається режим тиші. Я підкреслюю, повної тиші, без єдиного пострілу на певних ділянках для розведення, і підтвердження тиші представниками спеціальної моніторингової місії ОБСЄ», - сказав Кравченко.

    Командувач підкреслив, що відведення особового складу, техніки та розмінування територій відбуватиметься після дотримання режиму припинення вогню і сповіщення ОБСЄ про готовність почати цей процес.

    «Після дотримання режиму припинення вогню українська сторона СЦКК сповіщає СММ ОБСЄ про те, з якого рубежу, який склад сил і засобів приділятиметься і на який кордон вони повинні бути відведені. На наступну добу українська сторона сповіщає СММ ОБСЄ про те, що ми готові почати розведення. На третю добу, після семиденного режиму тиші, з дванадцятої години починається переміщення особового складу і військової техніки. Далі здійснюється пошук і знищення мінно-вибухових загороджень, демонтаж фортифікаційних споруд та інших об'єктів військового призначення в межах певної ділянки», - зазначив він.

    Також Кравченко додав, що під час розведення сил в так званій «сірій зоні» працюватимуть представники Національної поліції, Національної гвардії і Державної прикордонної служби України, а також соціальні служби, місцеві органи влади і між цивільними та військовими адміністрації.

    За його словами, процес відведення сил і засобів Збройних сил України контролюватимуть представники СММ ОБСЄ, контроль за дотриманням режиму припинення вогню здійснюватиме українська сторона СЦКК.

    Нагадаємо, що 25-26 жовтня президент Зеленський перебував з візитом в Луганській області. 

    Будучи в Золотому, він дізнався від місцевих жителів про те, що в одному з будинків оселилися озброєні люди – представники «Національного корпусу», які виступають проти розведення сил в цьому місці.

    Також раніше повідомлялося, що ветерани-добровольці, які мали легальну зброю, вивезли її у супроводі поліції із Золотого-4.

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