За добу на Донбасі зафіксовано вісім ворожих обстрілів



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Минулої доби, 25 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було

Окупанти застосовували міномети, гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю

У понеділок, 25 листопада, бойовики на Донбасі вісім разів порушили режим припинення вогню.

Противник обстрілював позиції підрозділів Об'єднаних сил із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Схід» ворог здійснив два обстріли:

поблизу Старогнатівки – зі стрілецької зброї та автоматичних гранатометів;

біля Мар'їнки – зі стрілецької зброї.

Шість обстрілів російські окупаційні війська здійснили в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання «Північ»:

двічі неподалік Луганського – з мінометів калібру 82 мм, станкових протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів;

біля Троїцького – з СПГ, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї

поблизу Кримського - з мінометів калібру 82 мм, ручних протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів;

біля Новолуганського і Зайцевого – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

Минулої доби, 25 листопада, втрат серед особового складу Об'єднаних сил внаслідок обстрілів не було.

«На жаль, є постраждалі серед цивільного населення. Вчора, збройні формування Російської Федерації цинічно вели вогонь зі стрілецької зброї по населеному пункту Мар'їнка. Громадянка Юлія Т. йшла містом зі своєю маленькою півторарічною донькою. Куля пробила жінці грудну клітину та влучила у ліве плече. За оцінками лікарів, стан пораненої стабільний», - додали у пресцентрі.

З початку цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. Втрат з нашого боку не зафіксовано.

До слова, українські військові поінформували місію ОБСЄ про виконання робіт з демонтажу позиції у Золотому.