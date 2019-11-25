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    Обстріл Мар’їнки: бойовики поранили жінку, яка гуляла з дитиною

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    Обстріл Мар’їнки: бойовики поранили жінку, яка гуляла з дитиною

    Жінка отримала кульове поранення в груди і плече

    На Донеччині в результаті обстрілу бойовиками Мар'їнки поранення отримав мирний житель. Про це повідомили в штабі Операції Об'єднаних сил.

    Повідомляється, що в результаті обстрілу з стрілецької зброї Мар'їнки близько 12 годин кульове поранення в груди і плече отримала жінка, яка на той момент пересувалася по місту зі своєю трирічною дитиною.

    «Куля потрапила постраждалої в грудну клітку і плече зліва. Необхідну первинну медичну допомогу жінці було надано військовослужбовцями Об'єднаних сил. Зараз вона перебуває в лікарні міста Курахове. За оцінками медиків стан пораненої стабільний», - повідомили в ООС.

    Раніше Главком писав, що близько 11:30 бойовики обстріляли позиції українських військових у Мар'їнці. Обстріл проводилися зі стрілецької зброї по напрямку від мікрорайону Трудовськие окупованого Донецька.

    Нагадаємо, у неділю ввечері, 24 листопада, у результаті обстрілу бойовиками населеного пункту в районі Березового Донецької області сталася масштабна пожежа в дачному селищі, повністю згоріли шість будівель.

    Загалом 24 листопада збройні формування Російської Федерації сім разів порушили режим припинення вогню.

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